В Белгородэнерго наградили победителей первого этапа олимпиады «Россети»

Постоянным партнером филиала в проведении Всероссийской олимпиады школьников «Россети» является Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова. В этом году вуз по традиции выделил будущим абитуриентам, набравшим свыше 120 баллов и продемонстрировавшим высокие результаты по отдельным предметам, по пять дополнительных баллов к ЕГЭ. Сертификаты на допбаллы вручили директор института энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. Шухова Александр Белоусов и директор Малого технологического университета Наталья Алтынник.