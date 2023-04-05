В Белгороде закроют самый крупный пункт временного размещения беженцев

ПВР способен принять до 840 человек, но по факту в последнее время через пункт проходило 50-60 человек в месяц, заявили в мэрии. Пока обратившихся людей размещают в стационарных объектах. Если понадобится, работу ПВР возобновят.

Сюжет Пвр