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В Белгороде закроют самый крупный пункт временного размещения беженцев

5 апреля 2023, 10:24
Фото: мэрия Белгорода
ПВР способен принять до 840 человек, но по факту в последнее время через пункт проходило 50-60 человек в месяц, заявили в мэрии. Пока обратившихся людей размещают в стационарных объектах. Если понадобится, работу ПВР возобновят.
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Пвр

Самый крупный пункт временного размещения (ПВР) в Белгороде закроют. Об этом предупредили в мэрии. Причина — сокращение количества людей, прибывших из соседней страны и оставшихся без жилья.

Пункт может принять до 840 человек. Однако в последнее время в ПВР обращалось 50-60 человек в месяц.

В случае необходимости ПВР возобновит работу. По информации горадминистрации, на это потребуется всего 1-2 часа. Палатки и прочий инвентарь останутся на месте.

Пока ПВР закрыт, людей направляют в стационарные объекты.

Крупный пункт временного размещения в Белгороде развернули в конце марта 2022 года. На месте установили палатки с необходимыми вещами. Для прибывших людей организовали трёхразовое питание, здесь работали медики и психологи.

Пункт временного размещения для беженцев с Украины сделали в Белгороде
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#Инна Рогова#Пвр#Пункт временного размещения#Беженцы#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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