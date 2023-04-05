В Белгороде закроют самый крупный пункт временного размещения беженцев

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Самый крупный пункт временного размещения (ПВР) в Белгороде закроют. Об этом предупредили в мэрии. Причина — сокращение количества людей, прибывших из соседней страны и оставшихся без жилья.
Пункт может принять до 840 человек. Однако в последнее время в ПВР обращалось 50-60 человек в месяц.
В случае необходимости ПВР возобновит работу. По информации горадминистрации, на это потребуется всего 1-2 часа. Палатки и прочий инвентарь останутся на месте.
Пока ПВР закрыт, людей направляют в стационарные объекты.
Крупный пункт временного размещения в Белгороде развернули в конце марта 2022 года. На месте установили палатки с необходимыми вещами. Для прибывших людей организовали трёхразовое питание, здесь работали медики и психологи.