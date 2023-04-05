В Белгороде девушка едва не попала под колёса авто на пешеходной дорожке

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Днём 5 апреля в Белгороде произошла серьёзная авария. На пересечении улиц Щорса и Есенина столкнулись Audi Q5 и ВАЗ-2115. По информации МЧС, есть пострадавшие.
В Сети появилось видео с моментом столкновения. На записи видно, что один из автомобилей после столкновения вынесло на пешеходную дорожку, по которой шла девушка. Пешеход чудом успела убежать от стремительно надвигавшейся на неё машины.
Остальных подробностей происшествия нет.
Напомним, что 2 апреля на трассе в Волоконовском районе погиб пожилой мопедист. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением.