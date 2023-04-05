Упрощенные требования маркировки продукции знаком EAC

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Published Вчера, 15:00
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Updated Сегодня, 07:05
Настоящий документ устанавливает, что маркировать изделие можно будет после его ввоза на территорию РФ, т. е. после проведения процедуры таможенного оформления.
Данные требования распространяются и на потребительскую маркировку, которая содержит информацию о составе поставляемого на рынок продукта, его изготовителе, сроках хранения и иные сведения, важные для потребителя. Теперь всю маркировочную информацию можно будет наносить на упаковку / этикетку импортируемого изделия после проведенного таможенного контроля.
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ЕАС — это знак обращения, действующий на территории стран-членов Таможенного союза (ЕАЭС). Маркировать единым знаком можно только товары, которые прошли оценку соответствия (сертификацию / декларирование / гос. регистрацию) в системе тех. регулирования ЕАЭС.
Без оформления разрешительных документов производители и импортеры не имеют права маркировать продукцию знаком обращения. Нанесенное на упаковку обозначение ЕАС свидетельствует о том, что поставляемый на рынок продукт прошел испытания и проверки, предусмотренные тех. регламентами (ТР ТС / ТР ЕАЭС) и полностью соответствует их требованиям.
Знаком ЕАС производители и импортеры маркируют большинство видов товаров, обращающихся в странах-членах ЕАЭС. Отсутствие данного обозначения на упаковке является правонарушением, за которое предприниматели несут ответственность по КоАП РФ.
Требование маркировать товар знаком ЕАС установлено Решением КТС № 711, принятым 15.07.2011 г. Сотрудники Федеральной таможенной службы тщательно проверяют продукцию, которая подлежит оценке соответствия по ТР ТС на предмет наличия обозначения ЕАС. Вместе с ним на этикетку наносится перечень основной информации, установленной тех. регламентами в зависимости от специфики изделия:
Решение Совета ЕЭК вступило в действие с целью реализации мер, позволяющих:
Данные меры утверждены Распоряжением Совета ЕЭК № 12 от 17.03.2022 г. К ним относятся:
Послабления требований маркировки приняты с целью реализации вышеуказанных и иных мер, направленных на повышение экономической стабильности, содержащихся в Распоряжении № 12 Совета ЕЭК.
Официальная публикация Решения Совета ЕЭК № 158 состоялась 07.11.2022 г. Документ предусматривает два основных нововведения:
Рассмотрим изменения более детально.
До 01.09.2023 г. разрешается ввозить в страны-члены ЕАЭС продукцию без обозначения ЕАС. Ключевым здесь является слово «ввозить». В течение данного периода импортер или лицо, уполномоченное зарубежным производителем, маркирует упаковку изделий даже после прохождения процедуры таможенного оформления, главное, чтобы знак обращение был нанесен до реализации товара потребителю. Маркировка ввозимых изделий, предусмотренная тех. регламентами, выполняется на русском языке или гос. языке страны-члена ЕАЭС.
Также до указанной даты Правительства стран-членов ЕАЭС могут устанавливать особенности использования правил ввоза продукции, подлежащей подтверждению соответствия, согласно Решению № 130. Главное, чтобы полностью соблюдались требования тех. регламентов ТР ТС.
Напомним, что данные правила действуют в РФ с марта 2022 г. К ним относятся упрощенная схема декларирования и разрешение на импорт немаркированных товаров, согласно ПП РФ № 353.
Особенности документа, связанные с упрощением правил маркирования продукции знаком ЕАС, будут действовать до 01.09.2023 г.
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