Упрощенные требования маркировки продукции знаком EAC

Данные требования распространяются и на потребительскую маркировку, которая содержит информацию о составе поставляемого на рынок продукта, его изготовителе, сроках хранения и иные сведения, важные для потребителя. Теперь всю маркировочную информацию можно будет наносить на упаковку / этикетку импортируемого изделия после проведенного таможенного контроля.