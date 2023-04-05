Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 15:00

Published Вчера, 15:00

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Изображение материала

Упрощенные требования маркировки продукции знаком EAC

5 апреля 2023, 15:00
Фото: 1MI
Согласно Решению № 158, утвержденному 17.10.2022 г. Советом ЕЭК, введены упрощенные требования, касающиеся нанесения на упаковку / этикетку товара знака ЕАС, которые будут действовать до 01.09.2023 г.

Настоящий документ устанавливает, что маркировать изделие можно будет после его ввоза на территорию РФ, т. е. после проведения процедуры таможенного оформления.

Данные требования распространяются и на потребительскую маркировку, которая содержит информацию о составе поставляемого на рынок продукта, его изготовителе, сроках хранения и иные сведения, важные для потребителя. Теперь всю маркировочную информацию можно будет наносить на упаковку / этикетку импортируемого изделия после проведенного таможенного контроля.

Получить бесплатную консультацию и помощь в прохождении процедуры можно на сайте https://znak.store/

Что означает маркировка ЕАС?

ЕАС — это знак обращения, действующий на территории стран-членов Таможенного союза (ЕАЭС). Маркировать единым знаком можно только товары, которые прошли оценку соответствия (сертификацию / декларирование / гос. регистрацию) в системе тех. регулирования ЕАЭС.

Без оформления разрешительных документов производители и импортеры не имеют права маркировать продукцию знаком обращения. Нанесенное на упаковку обозначение ЕАС свидетельствует о том, что поставляемый на рынок продукт прошел испытания и проверки, предусмотренные тех. регламентами (ТР ТС / ТР ЕАЭС) и полностью соответствует их требованиям.

Знаком ЕАС производители и импортеры маркируют большинство видов товаров, обращающихся в странах-членах ЕАЭС. Отсутствие данного обозначения на упаковке является правонарушением, за которое предприниматели несут ответственность по КоАП РФ.

Требование маркировать товар знаком ЕАС установлено Решением КТС № 711, принятым 15.07.2011 г. Сотрудники Федеральной таможенной службы тщательно проверяют продукцию, которая подлежит оценке соответствия по ТР ТС на предмет наличия обозначения ЕАС. Вместе с ним на этикетку наносится перечень основной информации, установленной тех. регламентами в зависимости от специфики изделия:

  • страна происхождения;
  • данные о предприятии-изготовителе;
  • состав;
  • основные параметры и характеристики;
  • свойства;
  • класс опасности;
  • правила безопасного использования по назначению;
  • меры предосторожности и т. д.

Причины упрощения правил маркировки

Решение Совета ЕЭК вступило в действие с целью реализации мер, позволяющих:

  • повысить экономическую устойчивость в странах Таможенного союза;
  • обеспечить стабильность макроэкономики;
  • поддержать стабильное предложение продукции, обращающейся на рынках стран Союза, экономика которых находится под давлением санкций.

Данные меры утверждены Распоряжением Совета ЕЭК № 12 от 17.03.2022 г. К ним относятся:

  • уменьшение ставок экспортных таможенных пошлин;
  • предоставление льготных тарифов на продукцию критического импорта;
  • упрощение правил предоставления сертификатов о происхождении;
  • принятие мер, цель которых — упростить и сократить сроки осуществления таможенных операций и т. д.

Послабления требований маркировки приняты с целью реализации вышеуказанных и иных мер, направленных на повышение экономической стабильности, содержащихся в Распоряжении № 12 Совета ЕЭК.

Подробнее об упрощении требований к маркировке

Официальная публикация Решения Совета ЕЭК № 158 состоялась 07.11.2022 г. Документ предусматривает два основных нововведения:

  1. Временно упрощает требования к маркировке товаров знаком обращения на рынке стран, входящих в состав ЕАЭС.
  2. Разрешает Правительствам государств, входящих в ЕАЭС, устанавливать особенности использования правил ввоза товаров, которые подлежат обязательному подтверждению безопасности, в соответствии с принятым Советом ЕЭК в 2021 г. Решением №130.

Рассмотрим изменения более детально.

До 01.09.2023 г. разрешается ввозить в страны-члены ЕАЭС продукцию без обозначения ЕАС. Ключевым здесь является слово «ввозить». В течение данного периода импортер или лицо, уполномоченное зарубежным производителем, маркирует упаковку изделий даже после прохождения процедуры таможенного оформления, главное, чтобы знак обращение был нанесен до реализации товара потребителю. Маркировка ввозимых изделий, предусмотренная тех. регламентами, выполняется на русском языке или гос. языке страны-члена ЕАЭС.

Также до указанной даты Правительства стран-членов ЕАЭС могут устанавливать особенности использования правил ввоза продукции, подлежащей подтверждению соответствия, согласно Решению № 130. Главное, чтобы полностью соблюдались требования тех. регламентов ТР ТС.

Напомним, что данные правила действуют в РФ с марта 2022 г. К ним относятся упрощенная схема декларирования и разрешение на импорт немаркированных товаров, согласно ПП РФ № 353.

Особенности документа, связанные с упрощением правил маркирования продукции знаком ЕАС, будут действовать до 01.09.2023 г.

Реклама. Рекламодатель ООО «Миратек». https://znak.store/?erid=LjN8KBkxz

Подпишитесь
Белгородцы грозят дойти до президента из-за строительства очистных рядом с домами
Сегодня, 08:17
Несколько домов пострадало в результате обстрела Дроновки в Белгородской области
Сегодня, 06:15
Компания «Агро-Белогорья» судится с «Газпромом» из-за сгоревшего трактора
Сегодня, 09:03
«После 12-го взрыва решили: пора уезжать». Белгородцы — об обстреле Новой Таволжанки
Сегодня, 07:52
Фото Владлена Татарского поставили возле Вечного огня в Белгороде
Сегодня, 07:24
Запретный под: врач из Белгорода рассказала, из-за чего хотят запретить вейпы
Вчера, 15:50