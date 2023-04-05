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УФАС может оштрафовать пермских ПЗСП и ПТЖБ за завышенные цены на газобетон

5 апреля 2023, 12:46
Фото: пресс-служба ПЗСП
Пермским предприятиям по производству строительных материалов АО «Пермтрансжелезобетон» (ПТЖБ) и АО «Специализированный застройщик ПЗСП» грозят штрафы за нарушение положений части 1 статьи 14.31 КоАП РФ. Речь идет о несоблюдении закона о защите конкуренции.

Управление ФАС по Пермскому краю провело проверку и рассказало о ее результатах. Отмечается, что размер штрафа может составить от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Как передает издание properm.ru, в ходе проверки сотрудники региональной ФАС выявили, что организации занимают доминирующее положение на рынке первичной оптовой реализации блоков из газобетона в регионе.

В ходе ознакомления с делами эксперты обратили внимание на динамику стоимости газобетонных блоков. Они выяснили, что предприятия ПЗСП и ПТЖБ необоснованно подняли отпускную стоимость блоков из газобетона почти вдвое. Если в конце 2021 года у АО «Пермтрансжелезобетон» цена составляла 4 320 рублей, то к июню 2022 года она поднялась до 8 460 рублей. В компании «Специализированный застройщик ПЗСП» изменения за этот период составили с 4 100 до 8 500 рублей за кубический метр.

Закон о защите конкуренции запрещает доминирующим на рынке субъектам ущемлять интересы потребителей. В частности, не допускается установление и поддержание монопольно высокой стоимости товара. Предприятия объяснили изменение стоимости своей продукции ростом расходов на производственные нужды. Однако в ходе проверки антимонопольщики не подтвердили данной информации.

Представители УФАС по Пермскому краю пояснили, что предприятия получат предписания о том, чтобы прекратить злоупотребление доминирующим положением. Также им запрещено совершать действия, которые направлены на обеспечение конкуренции. При ознакомлении с антимонопольными делами ПЗСП и ПТЖБ в 2022 году уменьшили цены на блоки из газобетона. Также, если весной 2021 года стоимость по прайсу составляла 8 500 рублей за кубический метр, то к осени 2022 года она снизилась до 4 400 рублей.

АО «Пермтрансжелезобетон» выразило несогласие с решением ФАС. Маркетологи компании пояснили изданию Properm.ru, что намерены обжаловать постановление в установленные законодательством сроки. Оспорить решение можно после того, как будет возбуждено дело об административном правонарушении. В ПЗСП пока никаких комментариев по этому поводу не дали – с отделом маркетинга связаться не удалось.

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