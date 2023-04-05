УФАС может оштрафовать пермских ПЗСП и ПТЖБ за завышенные цены на газобетон

Представители УФАС по Пермскому краю пояснили, что предприятия получат предписания о том, чтобы прекратить злоупотребление доминирующим положением. Также им запрещено совершать действия, которые направлены на обеспечение конкуренции. При ознакомлении с антимонопольными делами ПЗСП и ПТЖБ в 2022 году уменьшили цены на блоки из газобетона. Также, если весной 2021 года стоимость по прайсу составляла 8 500 рублей за кубический метр, то к осени 2022 года она снизилась до 4 400 рублей.