УФАС может оштрафовать пермских ПЗСП и ПТЖБ за завышенные цены на газобетон

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Управление ФАС по Пермскому краю провело проверку и рассказало о ее результатах. Отмечается, что размер штрафа может составить от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
Как передает издание properm.ru, в ходе проверки сотрудники региональной ФАС выявили, что организации занимают доминирующее положение на рынке первичной оптовой реализации блоков из газобетона в регионе.
В ходе ознакомления с делами эксперты обратили внимание на динамику стоимости газобетонных блоков. Они выяснили, что предприятия ПЗСП и ПТЖБ необоснованно подняли отпускную стоимость блоков из газобетона почти вдвое. Если в конце 2021 года у АО «Пермтрансжелезобетон» цена составляла 4 320 рублей, то к июню 2022 года она поднялась до 8 460 рублей. В компании «Специализированный застройщик ПЗСП» изменения за этот период составили с 4 100 до 8 500 рублей за кубический метр.
Закон о защите конкуренции запрещает доминирующим на рынке субъектам ущемлять интересы потребителей. В частности, не допускается установление и поддержание монопольно высокой стоимости товара. Предприятия объяснили изменение стоимости своей продукции ростом расходов на производственные нужды. Однако в ходе проверки антимонопольщики не подтвердили данной информации.
Представители УФАС по Пермскому краю пояснили, что предприятия получат предписания о том, чтобы прекратить злоупотребление доминирующим положением. Также им запрещено совершать действия, которые направлены на обеспечение конкуренции. При ознакомлении с антимонопольными делами ПЗСП и ПТЖБ в 2022 году уменьшили цены на блоки из газобетона. Также, если весной 2021 года стоимость по прайсу составляла 8 500 рублей за кубический метр, то к осени 2022 года она снизилась до 4 400 рублей.
АО «Пермтрансжелезобетон» выразило несогласие с решением ФАС. Маркетологи компании пояснили изданию Properm.ru, что намерены обжаловать постановление в установленные законодательством сроки. Оспорить решение можно после того, как будет возбуждено дело об административном правонарушении. В ПЗСП пока никаких комментариев по этому поводу не дали – с отделом маркетинга связаться не удалось.