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Цех цепей машинной вязки открылся на площадке Белгородского ювелирного завода

5 апреля 2023, 14:36
Новый производственный цех, который включает в себя около 150 цепевязальных станков, открылся сегодня на базе Белгородского ювелирного завода. На мероприятии присутствовали председатель Белгородской Обдлумы Юрий Клепиков и замгубернатора Дмитрий Гладский.

Также открытие завода посетили председатель совета директоров Белгородского ювелирного завода и совладелец ювелирного холдинга «ADAMAS» Михаил Несветайло и член совета директоров ювелирного холдинга «ADAMAS» Эдуард Бендерский.

Ежемесячно цепевязальное производство выпускает порядка 700 килограммов ювелирных изделий. Затем они поставляются во все регионы России, а также за границу — в страны ближнего и дальнего зарубежья. При этом общее число выпускаемых плетений достигает 126, более 30 видов из которых — эксклюзивные.

Отмечается, что на новой производственной площадке используют лучшие технологии и инновационное оборудование известных мировых компаний. Так, в эксплуатацию ввели единственный в России цепевязальный станок SISMA. Он изготавливает цепи плетения «Гарибальди» диаметром проволоки 0,35 мм.

Кроме того, высокая технологическая оснащенность позволяет:

  • Автоматизировать этапы изготовления ювелирных изделий высокого качества;
  • Сократить временные затраты на производство.

При этом разрывная нагрузка ювелирных цепей, производимых заводом, превышает нормы прочности по ГОСТ в семь раз.

Особое внимание при проектировании нового цеха уделили внутренней логистике. Благодаря этому удалось минимизировать время производства и сделать процесс изготовления цепей максимально эффективным и удобным для сотрудников.

Открытие цепевязального цеха на площадке в Белгороде — ещё один шаг и в развитии известного ювелирного ритейлера «ADAMAS». В апреле этого года ему исполняется 30 лет. 

#Белгородская область#Завод#Цепи#Артем Черненко
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