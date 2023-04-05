Цех цепей машинной вязки открылся на площадке Белгородского ювелирного завода

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Также открытие завода посетили председатель совета директоров Белгородского ювелирного завода и совладелец ювелирного холдинга «ADAMAS» Михаил Несветайло и член совета директоров ювелирного холдинга «ADAMAS» Эдуард Бендерский.
Ежемесячно цепевязальное производство выпускает порядка 700 килограммов ювелирных изделий. Затем они поставляются во все регионы России, а также за границу — в страны ближнего и дальнего зарубежья. При этом общее число выпускаемых плетений достигает 126, более 30 видов из которых — эксклюзивные.
Отмечается, что на новой производственной площадке используют лучшие технологии и инновационное оборудование известных мировых компаний. Так, в эксплуатацию ввели единственный в России цепевязальный станок SISMA. Он изготавливает цепи плетения «Гарибальди» диаметром проволоки 0,35 мм.
Кроме того, высокая технологическая оснащенность позволяет:
При этом разрывная нагрузка ювелирных цепей, производимых заводом, превышает нормы прочности по ГОСТ в семь раз.
Особое внимание при проектировании нового цеха уделили внутренней логистике. Благодаря этому удалось минимизировать время производства и сделать процесс изготовления цепей максимально эффективным и удобным для сотрудников.
Открытие цепевязального цеха на площадке в Белгороде — ещё один шаг и в развитии известного ювелирного ритейлера «ADAMAS». В апреле этого года ему исполняется 30 лет.