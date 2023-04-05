Цех цепей машинной вязки открылся на площадке Белгородского ювелирного завода

Ежемесячно цепевязальное производство выпускает порядка 700 килограммов ювелирных изделий. Затем они поставляются во все регионы России, а также за границу — в страны ближнего и дальнего зарубежья. При этом общее число выпускаемых плетений достигает 126, более 30 видов из которых — эксклюзивные.