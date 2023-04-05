«Срочно в укрытия!» ВСУ открыли огонь сразу по трём районам Белгородской области

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Под обстрел ВСУ попали Дроновка в Грайворонском горокруге, Новопетровка в Валуйском горокруге и хутор Марьино в Шебекинском горокруге. Информация об этом от МЧС поступила после 16:40.
Есть ли пострадавшие и разрушения, пока неизвестно.
За сутки ВСУ обстреляли шесть населённых пунктов в Белгородской области. Основной удар на себя принял Шебекинский горокруг. Помимо Марьино, здесь обстреляли посёлки Ленинский и Красное, а также Новую Таволжанку. В последнем случае повреждения получили три дома и три автомобиля. Жителей обстреливаемых улиц вывезли в безопасное место на броневиках.