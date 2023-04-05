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«Срочно в укрытия!» ВСУ открыли огонь сразу по трём районам Белгородской области

5 апреля 2023, 13:54
Фото: Bel.ru

Дроновка, Новопетровка и Марьино в Белгородской области попали под огонь ВСУ

Сообщения о происшествиях в Грайворонском, Валуйском и Шебекинском горокругах поступили почти одновременно. Есть ли разрушения, неизвестно.
Сюжет
Обстрел

Под обстрел ВСУ попали Дроновка в Грайворонском горокруге, Новопетровка в Валуйском горокруге и хутор Марьино в Шебекинском горокруге. Информация об этом от МЧС поступила после 16:40.

Есть ли пострадавшие и разрушения, пока неизвестно.

За сутки ВСУ обстреляли шесть населённых пунктов в Белгородской области. Основной удар на себя принял Шебекинский горокруг. Помимо Марьино, здесь обстреляли посёлки Ленинский и Красное, а также Новую Таволжанку. В последнем случае повреждения получили три дома и три автомобиля. Жителей обстреливаемых улиц вывезли в безопасное место на броневиках.

Новый обстрел в Белгородской области: есть повреждения, людей вывозили на броневиках
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