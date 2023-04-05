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Среди новорождённых в Белгородской области продолжают лидировать мальчики

5 апреля 2023, 08:34
Фото: 1MI
В марте 2023 года в Белгородской области родилось 902 ребёнка. Из них 480 мальчиков и 422 девочки. Об этом сообщила глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко на своей странице в соцсети.
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Дети

В марте в Белгородской области родилось 902 ребёнка. Среди новорождённых продолжают лидировать мальчики. Их на свет в прошлом месяце появилось 480. Родившихся девочек в регионе насчитали 422.

За три месяца 2023 года в ЗАГСе зарегистрировали 100 двойняшек. Лидирует по их количеству Белгород. В областном центре на свет появились 36 двойняшек. Также в лидерах Губкинский горокруг, где родилось 12 таких детей.

Фото: страница Татьяны Слюсаренко ВК

Ранее сообщалось, что с 1 января текущего года в многодетных семьях Белгородской области родилось 353 ребёнка. В нескольких семьях на свет появился 11-й по счёту ребёнок.

Порядка 350 детей родилось с начала года в многодетных семьях Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Татьяна слюсаренко#Дети#Общество#Новорождённые#Мальчики#Девочки#Двойняшки
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