Среди новорождённых в Белгородской области продолжают лидировать мальчики

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
В марте в Белгородской области родилось 902 ребёнка. Среди новорождённых продолжают лидировать мальчики. Их на свет в прошлом месяце появилось 480. Родившихся девочек в регионе насчитали 422.
За три месяца 2023 года в ЗАГСе зарегистрировали 100 двойняшек. Лидирует по их количеству Белгород. В областном центре на свет появились 36 двойняшек. Также в лидерах Губкинский горокруг, где родилось 12 таких детей.
Ранее сообщалось, что с 1 января текущего года в многодетных семьях Белгородской области родилось 353 ребёнка. В нескольких семьях на свет появился 11-й по счёту ребёнок.