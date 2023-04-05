Сразу несколько обстрелов за утро зафиксировали в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Ленинский в Белгородской области попал под обстрел ВСУ. МЧС предупредило о происшествии в районе 10:30. Есть ли разрушения и пострадавшие, пока неизвестно.
Спустя несколько минут поступило предупреждение об обстреле Новой Таволжанки. Подробностей происшествия тоже пока нет.
Шебекинский горокруг с самого утра находится под обстрелами. Помимо Ленинского и Новой Таволжанки, под огнём был посёлок Красное.
С начала недели в Шебекинском горокруге под обстрел попадали Вознесеновка, Первомайский, хутор Марьино. В Новой Таволжанке накануне беспилотник сбросил два взрывных устройства. Обошлось без пострадавших.