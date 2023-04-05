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Сразу несколько обстрелов за утро зафиксировали в Белгородской области

5 апреля 2023, 07:42
Фото: Bel.ru

Ленинский и Новая Таволжанка в Белгородской области попали под обстрел ВСУ

С самого утра под огнём ВСУ находится Шебекинский горокруг. МЧС предупреждает об обстреле посёлка Ленинский и села Новая Таволжанка.
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Обстрел

Ленинский в Белгородской области попал под обстрел ВСУ. МЧС предупредило о происшествии в районе 10:30. Есть ли разрушения и пострадавшие, пока неизвестно.

Спустя несколько минут поступило предупреждение об обстреле Новой Таволжанки. Подробностей происшествия тоже пока нет.

Шебекинский горокруг с самого утра находится под обстрелами. Помимо Ленинского и Новой Таволжанки, под огнём был посёлок Красное.

С начала недели в Шебекинском горокруге под обстрел попадали Вознесеновка, Первомайский, хутор Марьино. В Новой Таволжанке накануне беспилотник сбросил два взрывных устройства. Обошлось без пострадавших.

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#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#Ленинский#Инна Рогова
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