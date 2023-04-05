Семье мобилизованного белгородца не одобрили выплату на ребёнка из-за прописки

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
К губернатору Белгородской области в вечернем прямом эфире обратилась жена мобилизованного. По её словам, семье не одобрили выплату в размере 3 тысяч рублей, которая положена детям мобилизованных, из-за того, что ребёнок не прописан в одной квартире с мужчиной.
Я состою с ним в браке, он воспитывает ребёнка и имеет полное право получать выплату. Мы взяли квартиру в ипотеку, муж и я являемся собственниками этой квартиры, ребёнок в ней прописан и живёт. Как так получается? Вроде и положена выплата, но в то же время нет.
пожаловалась женщина.
Вячеслав Гладков отметил, что ситуация сложная и пообещал помочь в её решении уже в ближайшую неделю.
Понимаю возмущения. Проговорил с министром соцзащиты и труда Еленой Батановой, действительно, есть противоречия с законом. Давайте мы возьмём решение правовых вопросов на себя: отработаем и внесём изменения. Обещаю, что до конца недели решим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области