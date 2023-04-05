Семье мобилизованного белгородца не одобрили выплату на ребёнка из-за прописки

К губернатору Белгородской области в вечернем прямом эфире обратилась жена мобилизованного. По её словам, семье не одобрили выплату в размере 3 тысяч рублей, которая положена детям мобилизованных, из-за того, что ребёнок не прописан в одной квартире с мужчиной.