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Семье мобилизованного белгородца не одобрили выплату на ребёнка из-за прописки

5 апреля 2023, 17:59
Фото: 1MI
Губернатор в прямом эфире пообещал решить проблему в течение недели.
Сюжет
СВО

К губернатору Белгородской области в вечернем прямом эфире обратилась жена мобилизованного. По её словам, семье не одобрили выплату в размере 3 тысяч рублей, которая положена детям мобилизованных, из-за того, что ребёнок не прописан в одной квартире с мужчиной. 

Я состою с ним в браке, он воспитывает ребёнка и имеет полное право получать выплату. Мы взяли квартиру в ипотеку, муж и я являемся собственниками этой квартиры, ребёнок в ней прописан и живёт. Как так получается? Вроде и положена выплата, но в то же время нет.
пожаловалась женщина.

Вячеслав Гладков отметил, что ситуация сложная и пообещал помочь в её решении уже в ближайшую неделю.

Понимаю возмущения. Проговорил с министром соцзащиты и труда Еленой Батановой, действительно, есть противоречия с законом. Давайте мы возьмём решение правовых вопросов на себя: отработаем и внесём изменения. Обещаю, что до конца недели решим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
На выплаты мобилизованным белгородцам и их семьям направили 559,4 млн рублей
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#Александра Склярова#Выплата#Ежемесячная денежная выплата#Мобилизованный#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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