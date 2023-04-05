Семь белгородских районов получили более 80 участков для новых парков и зон отдыха

В семи муниципалитетах в собственности появилось более 80 участков земли в зонах рекреации. Властям районов и горокругов землю передала Белгородская ипотечная корпорация. Благодаря этому у белгородцев появится больше парков и общественных пространств — участки озеленят и проведут благоустройство. В будущем это позволит улучшить качество жизни в регионе и сделает его более привлекательным для жителей и гостей Белгородской области.