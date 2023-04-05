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Семь белгородских районов получили более 80 участков для новых парков и зон отдыха

5 апреля 2023, 13:40
Фото: 1MI
Землю в муниципальную собственность передала Белгородская ипотечная корпорация. Участки находятся в зонах рекреации. Там появятся новые парки и общественные пространства.

В семи муниципалитетах в собственности появилось более 80 участков земли в зонах рекреации. Властям районов и горокругов землю передала Белгородская ипотечная корпорация. Благодаря этому у белгородцев появится больше парков и общественных пространств — участки озеленят и проведут благоустройство. В будущем это позволит улучшить качество жизни в регионе и сделает его более привлекательным для жителей и гостей Белгородской области.

Как отметила заместитель исполнительного директора АО «БИК» Ольга Титкова, организация уделяет большое внимание социальным инициативам, в рамках которых жители и власти муниципалитетов смогут провести благоустройство и озеленение территорий и создать комфортные условия для жизни и отдыха людей.

Передача участков в муниципальную собственность станет важным шагом в развитии региона и создаст дополнительные возможности участия в таких проектах, как «Формирование комфортной городской среды», «Активные люди — ТОС», «Решаем вместе» и других проектах губернатора Белгородской области.
Ольга Титкова, заместитель исполнительного директора АО «БИК»

Общая площадь участков составляет более 126 гектар. В Белгородский район передано 64 участка, в Яковлевский горокруг — семь, Старооскольский горокруг — шесть. По два участка получили Шебекинский горокруг и Чернянский район, а по одному — Губкинский горокруг и Красногвардейский район.

На участках обустроят детские площадки, парки, скверы, зоны прогулки и отдыха.

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#Кристина Семенчук#Бик#Земля#Собственность#Город#Эксклюзив#Белгородская область
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