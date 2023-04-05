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Полиция оцепила старое кладбище в центре Белгорода: причиной может быть беспилотник

5 апреля 2023, 17:45
Фото: Bel.ru
По предварительным данным, это не боевой дрон, а всего лишь детская игрушка.

Вечером 5 апреля полиция оцепила вход на старое кладбище в центре Белгорода, на пересечении улиц Попова и 3-го Интернационала. 

Как стало известно Бел.Ру, случилось это из-за застрявшего на дереве беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, это не боевой дрон, а всего лишь детская игрушка. 

Тем не менее, на месте работают сапёры: сам же летающий объект горит красным огоньком в кроне одного из деревьев. Вокруг входа растянули ленту, внутрь никого не пускают — впрочем, ни у кого и нет желания заходить. 

Напомним, что ранее В Белгородской области на кладбище уже находили беспилотник. Прибывшие на место военные установили, что это коптер DJI Mavic 3. К нему было прикреплено устройство для сброса снарядов. 

Беспилотник с устройством для сброса снарядов нашли на белгородском кладбище
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#Артем Черненко#Беспилотник#Игрушка#Полиция#Кладбище#Происшествия#Эксклюзив#Белгород#Новости Белгорода
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