Полиция оцепила старое кладбище в центре Белгорода: причиной может быть беспилотник

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
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Updated Сегодня, 17:50
Вечером 5 апреля полиция оцепила вход на старое кладбище в центре Белгорода, на пересечении улиц Попова и 3-го Интернационала.
Как стало известно Бел.Ру, случилось это из-за застрявшего на дереве беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, это не боевой дрон, а всего лишь детская игрушка.
Тем не менее, на месте работают сапёры: сам же летающий объект горит красным огоньком в кроне одного из деревьев. Вокруг входа растянули ленту, внутрь никого не пускают — впрочем, ни у кого и нет желания заходить.
Напомним, что ранее В Белгородской области на кладбище уже находили беспилотник. Прибывшие на место военные установили, что это коптер DJI Mavic 3. К нему было прикреплено устройство для сброса снарядов.