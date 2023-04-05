Парад 9 мая в Белгородской области проводить не будут

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в вечернем прямом эфире, что в этом году в регионе точно не будут проводить парад ко Дню Победы. Связано это с нынешней оперативной обстановкой.
Однако салют и акцию «Бессмертный полк» ещё могут провести — решать это будут на ближайшем заседании.
Могу сказать уже сейчас, что парада не будет, чтобы не провоцировать противника. По поводу салюта и шествия «Бессмертный полк» — рассмотрим этот вопрос на ближайшем заседании оперативного штаба. Главное — это безопасность. Рисковать людьми никто не будет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В этом году городская администрация планировала накормить 20 тысяч жителей солдатской кашей. Теперь проведение этого мероприятия под вопросом. Напомним, что в прошлом году белгородцы отмечали День Победы.