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Парад 9 мая в Белгородской области проводить не будут

5 апреля 2023, 16:34
Фото: 1MI
Салюты и акция «Бессмертный полк» пока находятся под вопросом, отметил губернатор.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в вечернем прямом эфире, что в этом году в регионе точно не будут проводить парад ко Дню Победы. Связано это с нынешней оперативной обстановкой.

Однако салют и акцию «Бессмертный полк» ещё могут провести — решать это будут на ближайшем заседании.

Могу сказать уже сейчас, что парада не будет, чтобы не провоцировать противника. По поводу салюта и шествия «Бессмертный полк» — рассмотрим этот вопрос на ближайшем заседании оперативного штаба. Главное — это безопасность. Рисковать людьми никто не будет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В этом году городская администрация планировала накормить 20 тысяч жителей солдатской кашей. Теперь проведение этого мероприятия под вопросом. Напомним, что в прошлом году белгородцы отмечали День Победы. 

В День Победы в Белгороде планируют раздать 20 тыс. порций солдатской каши
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#Александра Склярова#День Победы#Салют#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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