От сумы да тюрьмы не зарекайся: как судят и сажают глав государств

В США Трамп стал первым президентом, хоть и бывшим, которого вызвали в суд. Однако другие главы Соединённых Штатов тоже отличились в разного рода незаконной деятельности. В частности, ещё в 1970-х годах Ричарда Никсона уличили в том, что его люди установили незаконную прослушку в штабе его соперника по выборам Джорджа Макговерна. Правда, уголовное преследование велось только в отношении сотрудников Никсона. Ещё один громкий случай был связан с «недопустимыми» отношениями 49-летнего Билла Клинтона и 22-летней сотрудницы Белого дома Моники Левински. В итоге Клинтона обвинили только в неуважении к суду и оштрафовали.