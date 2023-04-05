От сумы да тюрьмы не зарекайся: как судят и сажают глав государств

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
4 апреля перед судом предстал бывший президент США Дональд Трамп. Уголовное преследование главы государства, пусть и бывшего, представить сложно. Тем не менее случай Трампа — далеко не первый. Мировая практика богата на приговоры первым лицам стран.
За последние 20 лет перед уголовным судом предстал только один глава государства — бывший президент Кот-д’Ивуара Лоран Гбагбо. Его обвинили в в преступлениях против человечности во время подавления протестов в 2011 году, а спустя восемь лет его оправдали.
Однако были и другие случаи, когда суд собирался вести дело против национальных лидеров. Среди них — глава Ливии Муаммар Каддафи. Правда, до трибунала он так не дошёл. Каддафи убили с помощью ВВС Франции.
В 2008 году суд выдал ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира по обвинению в геноциде. В Гааге его ждут до сих пор.
Наиболее известным президентом, чей арест инициировали международные органы, был президент Сербии Слободан Милошевич. Его обвиняли в совершении военных преступлений в Косово в 1999 году. До вынесения вердикта он так и не дожил.
Особенно в арестах президентов отличилась Южная Корея, где лидеров арестовывают не международные органы, а свои же правоохранители. Например, в 2018 году под арестом оказался бывший президент Ли Мён Бак. Он сам признался в присвоении 107 млн вон из секретных фондов Национальной разведслужбы. Отсидеть он успел два года, после чего его оправдали. Интересно, что таких случаев в стране было несколько.
Аресты были и в Европе. Выделить можно арест экс-президента Италии Сильвио Берлускони. Его, к слову, оправдали. Бывшему главе Франции Николя Саркози повезло меньше. Суд решил, что Саркози нарушил правила финансирования предвыборной кампании в 2012 году. За это он получил три года лишения свободы, два из которых отбывает условно.
На постсоветском пространстве тоже происходили подобные ситуации. Среди подсудимых лидеров — бывший президент Украины Леонид Кучма. В 2011 году Генпрокуратура Украины открыла против него уголовное дело по обвинению в превышении полномочий. Вскоре суд признал возбуждение дела незаконным.
Обвинения также получали экс-президент Киргизии Аскар Акаев и президент Молдавии Игорь Додон. После прихода к власти Майи Санду Додона обвинили по четырём статьям. Пока он находится под домашним арестом.
В США Трамп стал первым президентом, хоть и бывшим, которого вызвали в суд. Однако другие главы Соединённых Штатов тоже отличились в разного рода незаконной деятельности. В частности, ещё в 1970-х годах Ричарда Никсона уличили в том, что его люди установили незаконную прослушку в штабе его соперника по выборам Джорджа Макговерна. Правда, уголовное преследование велось только в отношении сотрудников Никсона. Ещё один громкий случай был связан с «недопустимыми» отношениями 49-летнего Билла Клинтона и 22-летней сотрудницы Белого дома Моники Левински. В итоге Клинтона обвинили только в неуважении к суду и оштрафовали.
Что до Дональда Трампа, то к судебным разбирательствам ему не привыкать. В декабре 2022 года он проиграл слушание в апелляционном суде по поводу изъятия документов в его резиденции Мар-а-Лаго.
Даже на действующего президента США Джо Байдена подавали в суд. Сделали это экоактивисты из-за решения одобрить проект Conoco Phillips по бурению на Аляске скважин по добыче нефти и газа.