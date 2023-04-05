Обстрелы, закрытие белгородского ПВР и жалобы на бургерную: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
5 апреля под огонь ВСУ попало село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Никто не пострадал, поскольку людей вывезли на броневиках. Однако без повреждений не обошлось. Пострадали три жилых дома и три автомобиля.
В округе под обстрелами также были посёлки Ленинский и Красное. Ближе к вечеру ВСУ атаковали ещё три населённых пункта: Дроновку в Грайворонском горокруге, Новопетровку в Валуйском округе и хутор Марьино в Шебекинском горокруге.
Самый крупный пункт временного размещения беженцев в Белгороде закроют. ПВР может принимать до 840 человек, однако по факту в последнее время через него проходило 50-60 человек. При необходимости пункт работу возобновит.
В мэрии уточнили, что людей направляют в стационарные объекты. В самом ПВР остались палатки и прочий инвентарь, так что возобновить работу можно быстро. Отметим, что пункт открылся в марте прошлого года.
Белгородцы возмутились строительством бургерной в районе сквера на ул. Костюкова. Общественное пространство собираются благоустроить. На участке горожане ранее сами высаживали деревья, а теперь их вырубают под стройку. В мэрии уверяют, что точку общепита планируют возвести не на территории, подлежащей реконструкции.
В городской администрации заявили, что заведение не затрагивает сквер. 23 марта жители встречались с инвестором, который предлагает построить в этом районе новую точку общепита. Без согласования с людьми бургерную строить не будут. Если они всё-таки согласятся, то инвестор готов взять на себя обслуживание сквера в будущем, обустроить проезд к дому №69 и высадить деревья во дворе.