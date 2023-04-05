Обстрелы, закрытие белгородского ПВР и жалобы на бургерную: итоги дня

В городской администрации заявили, что заведение не затрагивает сквер. 23 марта жители встречались с инвестором, который предлагает построить в этом районе новую точку общепита. Без согласования с людьми бургерную строить не будут. Если они всё-таки согласятся, то инвестор готов взять на себя обслуживание сквера в будущем, обустроить проезд к дому №69 и высадить деревья во дворе.