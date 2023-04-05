Новый обстрел в Белгородской области: есть повреждения, людей вывозили на броневиках

Жителей Новой Таволжанки в Белгородской области вывезли из-под огня на броневиках

Под огонь населённый пункт попал 5 апреля. Пострадавших нет: людей оперативно вывезли на броневиках, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Повреждения получили три частных дома и три автомобиля.