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Новый обстрел в Белгородской области: есть повреждения, людей вывозили на броневиках

5 апреля 2023, 09:17
Фото: Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова

Жителей Новой Таволжанки в Белгородской области вывезли из-под огня на броневиках

Под огонь населённый пункт попал 5 апреля. Пострадавших нет: людей оперативно вывезли на броневиках, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Повреждения получили три частных дома и три автомобиля.

Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге попала под обстрел ВСУ. Есть повреждения, но обошлось без пострадавших, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Повреждения от осколков снарядов получили три частных домовладения. Пострадали окна, фасады, кровля. Помимо этого, повреждения получили три автомобиля.

Обошлось без пострадавших. По информации губернатора, жителей домов обстреливаемых улиц оперативно вывезли на безопасное расстояние на броневиках.

Аварийные и оперативные службы продолжают работать на месте происшествия.

5 апреля Шебекинский горокруг с самого утра был под обстрелами. Под огнём, помимо Новой Таволжанки, находились Ленинский и Красное.

Фото: Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова
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