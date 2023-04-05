Новый обстрел в Белгородской области: есть повреждения, людей вывозили на броневиках

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге попала под обстрел ВСУ. Есть повреждения, но обошлось без пострадавших, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Повреждения от осколков снарядов получили три частных домовладения. Пострадали окна, фасады, кровля. Помимо этого, повреждения получили три автомобиля.
Обошлось без пострадавших. По информации губернатора, жителей домов обстреливаемых улиц оперативно вывезли на безопасное расстояние на броневиках.
Аварийные и оперативные службы продолжают работать на месте происшествия.
5 апреля Шебекинский горокруг с самого утра был под обстрелами. Под огнём, помимо Новой Таволжанки, находились Ленинский и Красное.