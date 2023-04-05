Новый обстрел села в Белгородской области

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Жители села Пороз Грайворонского округа 5 апреля в 20:18 стали получать сообщения от РСЧС о происходящем обстреле. Всех жителей попросили срочно спуститься в укрытия.
Этот обстрел за сутки стал уже седьмым. Под обстрелом оказались Новая Таволжанка, Ленинский и Красное, хутор Марьино в Шебекинском округе, Дроновка в Грайворонском округе, а также Новопетровка в Валуйском округе.
Обошлось без жертв, однако были повреждены автомобили и домовладения, а жителей Новой Таволжанки пришлось вывозить на броневиках.