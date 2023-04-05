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Published Сегодня, 17:29

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Новый обстрел села в Белгородской области

5 апреля 2023, 17:29
Фото: 1MI
На этот раз под огонь ВСУ попало село Пороз Грайворонского округа.
Сюжет
Обстрел

Жители села Пороз Грайворонского округа 5 апреля в 20:18 стали получать сообщения от РСЧС о происходящем обстреле. Всех жителей попросили срочно спуститься в укрытия.

Этот обстрел за сутки стал уже седьмым. Под обстрелом оказались Новая Таволжанка, Ленинский и Красное, хутор Марьино в Шебекинском округе, Дроновка в Грайворонском округе, а также Новопетровка в Валуйском округе.

Обошлось без жертв, однако были повреждены автомобили и домовладения, а жителей Новой Таволжанки пришлось вывозить на броневиках. 

Белгородская область попала под обстрел шестой раз за сутки
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Грайворонский горокруг
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