Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:25

Published Сегодня, 19:25

Modified Сегодня, 19:27

Updated Сегодня, 19:27

Изображение материала

Некоторым белгородским шахтёрам перестали выдавать талоны на молоко

5 апреля 2023, 19:25
Фото: 1MI
Связано это с тем, что их профессия была признана безвредной, сообщил глава региона.

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратилась жена шахтёра, который работает на АО «Комбинат КМАруда». Она сообщила, что её мужу с 1 апреля перестали выдавать спецталоны на молоко, а также поинтересовалась, с чем такое решение связано.

Глава региона отметил, что профессия мужа белгородки была признана неопасной для здоровья.

Регулярно проводится обследование специализированной организации на вредное производство. В соответствии с этим принимается решение о дополнительной поддержке работников, в том числе, о выдаче спецталонов. Знаю, что с 1 апреля по некоторым специальностям на «Комбинате КМАруда» их отменили. Произошло это из-за заключения, где сказано, что они признаны безвредными.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также глава региона дал поручение своему заместителю разобраться в этой ситуации более подробно.

Из шахты в Воркуте в директора центра по йоге: неожиданный путь белгородки
Узнать подробнее
Читайте также:
В Яковлевском ГОКе прокомментировали информацию о подтоплении шахты подземными водамиРостехнадзор ответил на запрос о жалобах на жару в шахтах Яковлевского ГОКаВ дренажной шахте в Белгородской области на рабочего наехал электровоз
#Александра Склярова#Шахта#Талоны#Молоко#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Запретный под: врач из Белгорода рассказала, из-за чего хотят запретить вейпы
Сегодня, 15:50
Парад 9 мая в Белгородской области проводить не будут
Сегодня, 16:34
Гладков ответил белгородцу на просьбу опровергнуть обещания о помощи бизнесу
Сегодня, 14:46
В мэрии ответили на возмущения белгородцев по поводу строительства бургерной
Сегодня, 14:27
Полиция оцепила старое кладбище в центре Белгорода: причиной может быть беспилотник
Сегодня, 17:45
Цех цепей машинной вязки открылся на площадке Белгородского ювелирного завода
Сегодня, 14:36