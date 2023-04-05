Некоторым белгородским шахтёрам перестали выдавать талоны на молоко

Posted Сегодня, 19:25
Published Сегодня, 19:25
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратилась жена шахтёра, который работает на АО «Комбинат КМАруда». Она сообщила, что её мужу с 1 апреля перестали выдавать спецталоны на молоко, а также поинтересовалась, с чем такое решение связано.
Глава региона отметил, что профессия мужа белгородки была признана неопасной для здоровья.
Регулярно проводится обследование специализированной организации на вредное производство. В соответствии с этим принимается решение о дополнительной поддержке работников, в том числе, о выдаче спецталонов. Знаю, что с 1 апреля по некоторым специальностям на «Комбинате КМАруда» их отменили. Произошло это из-за заключения, где сказано, что они признаны безвредными.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава региона дал поручение своему заместителю разобраться в этой ситуации более подробно.