Некоторым белгородским шахтёрам перестали выдавать талоны на молоко

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратилась жена шахтёра, который работает на АО «Комбинат КМАруда». Она сообщила, что её мужу с 1 апреля перестали выдавать спецталоны на молоко, а также поинтересовалась, с чем такое решение связано.