На Стойленском ГОКе произвели юбилейную тонну концентрата

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«Первый железорудный концентрат с содержанием железа 62,5% обогатительная фабрика СГОКа выпустила почти 40 лет назад — 29 декабря 1983 года. В феврале 1984 года первый состав с нашим концентратом отправился на Новолипецкий металлургический комбинат. Сейчас СГОК производит около 19 млн тонн концентрата в год, содержание железа в нем составляет 68,85%. Часть концентрата идет на фабрику окомкования, которая производит железорудные окатыши, часть отправляется на НЛМК, который и сейчас является нашим ключевым потребителем продукции», — комментирует генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко.
С 2016 по 2018 гг. на обогатительной фабрике Стойленского ГОКа внедрили уникальную технологию пресс-валкового измельчения руды. Их установка позволила увеличить мощность каждой секции в среднем на 10-12%, а также заметно снизила потребление энергии, мелющих шаров и броней. В 2021 году для увеличения содержания железа в концентрате на четырех секциях фабрики в технологическую цепочку производства концентрата внесли изменения — на каждой секции вместо одного из дешламаторов поставили магнитно-гравитационные сепараторы. Это позволило на 0,7% — до 68,85% — увеличить содержание железа в концентрате.
В настоящее время на обогатительной фабрике СГОКа реализуется проект по модернизации четырех шаровых мельниц. Новые мельницы имеют увеличенный объем барабана и обладают более высокой производительностью.