На Стойленском ГОКе произвели юбилейную тонну концентрата

«Первый железорудный концентрат с содержанием железа 62,5% обогатительная фабрика СГОКа выпустила почти 40 лет назад — 29 декабря 1983 года. В феврале 1984 года первый состав с нашим концентратом отправился на Новолипецкий металлургический комбинат. Сейчас СГОК производит около 19 млн тонн концентрата в год, содержание железа в нем составляет 68,85%. Часть концентрата идет на фабрику окомкования, которая производит железорудные окатыши, часть отправляется на НЛМК, который и сейчас является нашим ключевым потребителем продукции», — комментирует генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко.