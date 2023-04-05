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На перекрёстке улиц Волчанской и Белгородского полка установят светофор

5 апреля 2023, 12:44
Фото: мэрия Белгорода

Ремонт поворота с Белгородского полка на Волчанскую пообещали закончить к 15 июня

Поворот с Белгородского полка на Волчанскую в Белгороде сделают более безопасным. На участке планируют не только установку светофора, но и изменение конфигурации островков безопасности. О начале работ сообщили в городской администрации.

Поворот с улицы Белгородского полка на Волчанскую планируют сделать более безопасным. Для этого установят новый светофор, изменят конфигурацию островков безопасности и уложат новый асфальт.

Работы на участке уже стартовали. Их проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Пока дорожники снимают бордюры и приводят в порядок старое покрытие. На время ремонта движение на участке ограничили. Завершить его планируют к 15 июня.

В рамках нацпроекта в Белгороде ремонтируют и другие участки дорог. Строители работают на улице Губкина от Костюкова до проспекта Ватутина и на малой Богданке. Общий объём финансирования составил почти 201,5 млн рублей.

Кроме того, дорожные работы продолжаются на путепроводе на улице Студенческой. Сдать объект планируют к 1 июля 2023 года.

В Белгороде к середине июня отремонтируют три участка дорог
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