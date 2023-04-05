На перекрёстке улиц Волчанской и Белгородского полка установят светофор

Работы на участке уже стартовали. Их проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Пока дорожники снимают бордюры и приводят в порядок старое покрытие. На время ремонта движение на участке ограничили. Завершить его планируют к 15 июня.