На перекрёстке улиц Волчанской и Белгородского полка установят светофор

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Поворот с улицы Белгородского полка на Волчанскую планируют сделать более безопасным. Для этого установят новый светофор, изменят конфигурацию островков безопасности и уложат новый асфальт.
Работы на участке уже стартовали. Их проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Пока дорожники снимают бордюры и приводят в порядок старое покрытие. На время ремонта движение на участке ограничили. Завершить его планируют к 15 июня.
В рамках нацпроекта в Белгороде ремонтируют и другие участки дорог. Строители работают на улице Губкина от Костюкова до проспекта Ватутина и на малой Богданке. Общий объём финансирования составил почти 201,5 млн рублей.
Кроме того, дорожные работы продолжаются на путепроводе на улице Студенческой. Сдать объект планируют к 1 июля 2023 года.