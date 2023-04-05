МЧС предупредило о новом обстреле в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:58
5 апреля под обстрел ВСУ попал посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Предупреждение от МЧС поступило в районе 09:45. Информации о последствиях происшествия нет.
Накануне под обстрел ВСУ попали хутор Марьино в Шебекинском горокруге, Щетиновка в Белгородском районе, Горьковский в Грайворонском горокруге. О последствиях происшествий неизвестно.
Помимо этого, в Новой Таволжанке с беспилотника сбросили два взрывных устройства. Обошлось без пострадавших. Снаряды попали в огороды.