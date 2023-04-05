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МЧС предупредило о новом обстреле в Белгородской области

5 апреля 2023, 06:55
Фото: Bel.ru

Посёлок Красное в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Населённый пункт не раз был под огнём с начала спецоперации. Уведомления об очередном обстреле белгородцы получили в районе 09:45.
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Обстрел

5 апреля под обстрел ВСУ попал посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Предупреждение от МЧС поступило в районе 09:45. Информации о последствиях происшествия нет.

Накануне под обстрел ВСУ попали хутор Марьино в Шебекинском горокруге, Щетиновка в Белгородском районе, Горьковский в Грайворонском горокруге. О последствиях происшествий неизвестно.

Помимо этого, в Новой Таволжанке с беспилотника сбросили два взрывных устройства. Обошлось без пострадавших. Снаряды попали в огороды.

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Красное
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