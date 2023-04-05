Марксу и Энгельсу в Центральном парке Белгорода вернули руки

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Напомним, что состояние памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу было весьма плачевным: у скульптур отвалились кисти рук, а сами изваяния выцвели и облезли. Изначально фигуры пообещали отреставрировать до конца 2022 года — но пока внимание на памятник не обратил экс-депутат горсовета Игорь Цевменко, работы по его восстановлению не начались.
Объясняя задержку, в мэрии сослались на плохую погоду, которая и помешала работам. Цевменко же пообещал обратиться в прокуратуру, если ремонт не выполнят до 28 апреля — как было обещано изначально.
Отметим, что парк Ленина также ждёт возвращения своего главного символа — Владимира Ленина. Но, как рассказал главный ландшафтный архитектор Белгорода Тимур Валеев, поставят скульптуру на место не ранее, чем через два года - по окончании реконструкции парка.