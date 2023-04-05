Марксу и Энгельсу в Центральном парке Белгорода вернули руки

Напомним, что состояние памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу было весьма плачевным: у скульптур отвалились кисти рук, а сами изваяния выцвели и облезли. Изначально фигуры пообещали отреставрировать до конца 2022 года — но пока внимание на памятник не обратил экс-депутат горсовета Игорь Цевменко, работы по его восстановлению не начались.