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Компания с кипрскими корнями пошла на мировую по миллионным долгам «Белзнака»

5 апреля 2023, 09:12
Фото: 1MI
ООО «Рови Факторинг Плюс» обратилось в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к ООО «Белзнак»: с белгородской компании хотели взыскать 34 млн рублей, но дело закончилось миром.
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Суд

Компания «Рови Факторинг Плюс» хотела взыскать с «Белзнака» 34 млн рублей долга, в том числе 23,5 млн рублей по договору купли-продажи нефти и 10,5 млн рублей неустойки. Но затем от сторон поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Согласно ему, ответчик должен выплатить истцу 16 млн рублей: 12,5 млн задолженности и 3,5 млн неустойки. Что касается госпошлины в размере 200 тыс. рублей, то 140 тыс. возместит государство из-за мирового соглашения, а 60 тыс. — ответчик.

В случае же, если ответчик не исполнит условия мирного соглашения, он будет обязан заплатить истцу штраф — миллион рублей.

«Белзнак» был зарегистрирован в посёлке Пролетарском Ракитянского района. Генеральный директор и бенефициар — Дмитрий Кабалин. За 2021 год выручка от продажи составила 2,97 млрд рублей, чистая прибыль — 133 млн рублей, а чистые активы — 429 млн рублей.

«Рови Факторинг Плюс» зарегистрирована в 2017 году в Москве. Гендиректор компании — Виктор Вернов. Сфера деятельности компании — предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг страхования. Выручка компании за 2022 год составила 2,65 млрд рублей. У компании есть кипрские корни: 51% уставного капитала фирмы, согласно данным аналитической системы «СПАРК», владеет некая расположенная на Кипре компания «Кеннеди Бизнес Центр».

Московская компания с кипрскими корнями требует с «Белзнака» 67 млн рублей
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