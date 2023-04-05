Компания с кипрскими корнями пошла на мировую по миллионным долгам «Белзнака»

Компания «Рови Факторинг Плюс» хотела взыскать с «Белзнака» 34 млн рублей долга, в том числе 23,5 млн рублей по договору купли-продажи нефти и 10,5 млн рублей неустойки. Но затем от сторон поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения.