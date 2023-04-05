Компания с кипрскими корнями пошла на мировую по миллионным долгам «Белзнака»

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Компания «Рови Факторинг Плюс» хотела взыскать с «Белзнака» 34 млн рублей долга, в том числе 23,5 млн рублей по договору купли-продажи нефти и 10,5 млн рублей неустойки. Но затем от сторон поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения.
Согласно ему, ответчик должен выплатить истцу 16 млн рублей: 12,5 млн задолженности и 3,5 млн неустойки. Что касается госпошлины в размере 200 тыс. рублей, то 140 тыс. возместит государство из-за мирового соглашения, а 60 тыс. — ответчик.
В случае же, если ответчик не исполнит условия мирного соглашения, он будет обязан заплатить истцу штраф — миллион рублей.
«Белзнак» был зарегистрирован в посёлке Пролетарском Ракитянского района. Генеральный директор и бенефициар — Дмитрий Кабалин. За 2021 год выручка от продажи составила 2,97 млрд рублей, чистая прибыль — 133 млн рублей, а чистые активы — 429 млн рублей.
«Рови Факторинг Плюс» зарегистрирована в 2017 году в Москве. Гендиректор компании — Виктор Вернов. Сфера деятельности компании — предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг страхования. Выручка компании за 2022 год составила 2,65 млрд рублей. У компании есть кипрские корни: 51% уставного капитала фирмы, согласно данным аналитической системы «СПАРК», владеет некая расположенная на Кипре компания «Кеннеди Бизнес Центр».