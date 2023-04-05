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Китайские автобренды, не нашедшие популярности в своей стране, нацелились на Россию

5 апреля 2023, 08:48
Представитель китайского автопрома JAC Motors, который не пользуется большой популярностью на своем внутреннем рынке, намерен наладить экспорт в Россию.

В прошлом году эта компания уже приходила в Россию, но заняла только 1,6% рынка. В настоящее время JAC, под видом чисто отечественных брендов, планирует предложить свою продукцию на российском рынке. Так, с использованием метода бейдж-инжиниринга компания намерена продавать JAC Shuailing W образца 2013 года по видом КамАЗа «Компас», а новые модели JAC Sunray и JAC N25/N35 будут представлены в России под брендами «Атлант» и «Арго», пишет newsnn.ru.

При этом многие автовладельцы, купившие такие автомобили, отмечают низкое качество лакокрасочного покрытия, недолговечную электрику и отсутствие комплектующих. Однако почему российские заводы выбрали для сотрудничества именно этого китайского партнера, не ясно. Возможно, их привлекла цена, поскольку в Китае JAC относится к автомобилям низкого ценового сегмента.

Корреспонденты «Московского комсомольца» сообщают, что автомобили JAC Sunray, произведенные в России, будут иметь стоимость в два раза выше, чем их аналоги, собранные в Китае.

Но есть и другие китайские производители, которые довольно серьезно подходят к инвестированию в долгосрочные российские проекты. В их числе Haval, который построил завод и сформировал дилерскую и сервисную сети. Вполне вероятно, что успешные китайские производители не планируют работать с «Соллерсом», хотя он имеет опыт работы с известными мировыми брендами, такими как «Фиат», SsangYong, Mazda и Ford.

Скорее всего, «Соллерс» купил полную лицензию на интеллектуальную собственность и в будущем планирует модернизировать автомобиль. С другой стороны, если «Соллерс» может разрабатывать автомобили, то почему ранее не занимался этим? Почему прекратили модернизацию марки «УАЗ Патриот» и закрыли конструкторско-инженерный проект «Соллерс Инжиниринг»? Имеет ли компания достаточные компетенции, кадры и конструкторскую школу для создания современных продуктов?

Более того, вполне вероятно, что локализация производства JAC в России будет увеличена до 70%. Но для этого придется использовать отечественные шины, стекла и огнетушители. Остается один вопрос: станет ли это новым путем развития российского автопрома?

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