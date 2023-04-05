Китайские автобренды, не нашедшие популярности в своей стране, нацелились на Россию

В прошлом году эта компания уже приходила в Россию, но заняла только 1,6% рынка. В настоящее время JAC, под видом чисто отечественных брендов, планирует предложить свою продукцию на российском рынке. Так, с использованием метода бейдж-инжиниринга компания намерена продавать JAC Shuailing W образца 2013 года по видом КамАЗа «Компас», а новые модели JAC Sunray и JAC N25/N35 будут представлены в России под брендами «Атлант» и «Арго», пишет newsnn.ru.