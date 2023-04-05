Глава РЭО Буцаев предложил оборудовать пункты сбора блистерной упаковки в больницах

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
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Updated Сегодня, 15:22
Как сообщает gorod55.ru, также ППК «РЭО» считает необходимым откорректировать действующие санитарные правила и нормы, чтобы такая возможность появилась и в аптеках.
Блистерная упаковка производится из спрессованных или спаянных полимеров (ПВХ) и алюминия, по сути, она выступает обычным бытовым мусором, который тоннами ежегодно отправляется на мусорные полигоны или попадает в канализационные стоки. Блистеры относятся к категории многокомпонентной или комбинированной упаковки, которая в естественных условиях разлагается в течение 200 лет и при этом выделяет токсины. В отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) такая переработка считается сложной ввиду необходимого для ее реализации современного оснащения. Однако генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев заявил, что наша страна располагает таким инновационным оборудованием, которое, ко всему прочему, продолжает совершенствоваться.
Многокомпонентную упаковку способны перерабатывать заводы, которые входят в состав экопромышленных парков. Такие парки начали появляться в регионах России при участии ППК «РЭО». Планируется построить восемь таких комплексов. В общей сложности в отрасли обращения с отходами за минувшие четыре года появилось 211 новых заводов. К 2030 году предполагается возвести или отремонтировать 868 предприятий. Но даже при наличии таких масштабных мощностей проблема с блистерными упаковками от лекарств сохраняется, так как этот мусор зачастую не сдают на переработку. Поэтому важно организовать централизованную систему сбора и усилить просветительскую работу по этой теме.
Глава Российского экологического оператора указал, что неразложившиеся элементы лекарственных формул и их упаковки вредоносны для природы и населения, так как они оседают в почве, водоемах, через грунтовые воды могут попадать в водопроводную систему. Национальная экологическая компания уже инициировала переработку многокомпонентной упаковки, проводя разделение пластика и алюминия методом электростатики. Почти все лекарственные препараты в нашей стране можно отправить на переработку, вне зависимости от типа их упаковки.