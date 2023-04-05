Глава РЭО Буцаев предложил оборудовать пункты сбора блистерной упаковки в больницах

Многокомпонентную упаковку способны перерабатывать заводы, которые входят в состав экопромышленных парков. Такие парки начали появляться в регионах России при участии ППК «РЭО». Планируется построить восемь таких комплексов. В общей сложности в отрасли обращения с отходами за минувшие четыре года появилось 211 новых заводов. К 2030 году предполагается возвести или отремонтировать 868 предприятий. Но даже при наличии таких масштабных мощностей проблема с блистерными упаковками от лекарств сохраняется, так как этот мусор зачастую не сдают на переработку. Поэтому важно организовать централизованную систему сбора и усилить просветительскую работу по этой теме.