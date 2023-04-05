Гладков ответил белгородцу на просьбу опровергнуть обещания о помощи бизнесу

На странице губернатора в соцсети появилось обращение предпринимателя из Шебекинского горокруга. Его бизнес пострадал при обстреле ТЦ «Галерея» в Шебекино в октябре. С тех пор прошло больше полугода, но компенсации потерь предприниматели не получили, говорит обратившийся.