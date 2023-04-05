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Гладков ответил белгородцу на просьбу опровергнуть обещания о помощи бизнесу

5 апреля 2023, 14:46
Фото: «ШО Шебекино»
В октябре от обстрелов пострадал ТЦ «Галерея» в Шебекино. С тех пор предприниматели не получили компенсации потерь, утверждает белгородец в комментариях на странице губернатора. Он попросил главу региона опровергнуть якобы данные ранее обещания. На обращение ответил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Бизнес

На странице губернатора в соцсети появилось обращение предпринимателя из Шебекинского горокруга. Его бизнес пострадал при обстреле ТЦ «Галерея» в Шебекино в октябре. С тех пор прошло больше полугода, но компенсации потерь предприниматели не получили, говорит обратившийся.

С прошлого года слушаем обещания о том, что нам компенсируют наши потери от сгоревшего бизнеса. Тем временем прошло уже полгода! Вначале нам объясняли, что в местном бюджете нет денег — федеральный бюджет выделил средства два месяца назад! Потом администрация г. Шебекино требовала от нас независимую экспертизу утраченного имущества — мы заплатили и сделали, оказалось это не нужно!
из обращения белгородца

Белгородец заявил, что ранее губернатор Вячеслав Гладков якобы говорил о реальной помощи пострадавшему бизнесу. В связи с этим он попросил главу региона публично опровергнуть эти обещания, добавив, что «это будет честный поступок».

Вячеслав Гладков ответил на обращение. Глава региона заявил, что слов о реальной поддержке ранее сказано не было.

Очень Вам буду благодарен, если Вы напомните и сбросите мне ссылку, когда я обещал выделить помощь. По-моему, наоборот. Говорил о том, что помощь бизнесу, пострадавшему от обстрелов — реальная помощь, а не формальная — практически невозможна.
Вячеслав Гладков

По словам губернатора, пострадавший от обстрелов объект он недавно осматривал вместе с министром экономразвития РФ. Гладков добавил, что сейчас власти региона ожидают ответа от федерального правительства. После этого можно будет говорить о каких-то конкретных действиях.

К сожалению, сделать за один день невозможно. Даже при очень большом желании. Спасибо за понимание. И извините, но ситуация обстоит именно так.
Вячеслав Гладков
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