БИК намерен работать с улучшением своего сервиса

Уже 30 лет Фонд поддержки ИЖС и Белгородская ипотечная корпорация выводят региональную программу развития ИЖС на новый уровень. В этом году первый земельный оператор Белгородской области решил уделить особое внимание своему клиентскому сервису и улучшить коммуникацию с нынешними и будущими застройщиками.



На своем примере БИК показывает как компания может стать еще проще и доступнее, поворачиваясь лицом к клиенту. Для этого Белгородская ипотечная корпорация объединила в единый фронт-офис отдел продаж и отдел выдачи займов. Больше не придется перемещаться между офисами за консультированием, оформлением, подбором и покупкой участка, получением займов и справок об отсутствии задолженностей. Для получения комплексной услуги по подбору подходящего земельного участка под ИЖС или коммерческую недвижимость и прохождения процедуры кредитования клиенту достаточно обратиться по адресу: ул. Князя Трубецкого, 28.



Еще одна причина, по которой БИК делает упор на работу с клиентами — закрытие потребностей клиентов. Белгородская ипотечная корпорация стремится создавать широкий выбор персональных предложений под каждый запрос. Улучшая свой сервис, БИК переместил свой головной офис в здание МФЦ по адресу: пр-кт Славы, 25. Для удобства клиентов новый офис располагается на первом этаже. Здесь доступен весь спектр геодезических услуг БИК и услуг по снятию обременения. Новое местоположение соответствует всем требованиям современного офиса: центр города, удобные подъездные пути, большая парковка, охраняемая территория, первый этаж, нахождение всех услуг компании в одном месте.



БИК намерен и дальше активно работать с улучшением своего сервиса. Каждый день разрабатываются и внедряются новые технологии, которые обеспечивают улучшенную работу цифровых платформ, разработанных специально для застройщиков БИК.