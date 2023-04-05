Белгородцы возмущены строительством бургерной в районе сквера на Костюкова

Местный житель обратился к губернатору и сообщил, что горожане на этом участке сами высаживали деревья. Теперь их вырубают для строительства точки общепита, хотя её возведение с белгородцами не согласовывали. В мэрии заверили, что бургерная появится не на территории, подлежащей реконструкции.

Сюжет Благоустройство