Белгородцы возмущены строительством бургерной в районе сквера на Костюкова

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
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Updated Сегодня, 07:26
Белгородец обратился в комментариях к губернатору Вячеславу Гладкову и выразил недовольство строительством бургерной в районе сквера на улице Костюкова. Сквер собираются благоустраивать, однако на участке начали вырубать высаженные горожанами деревья под строительство точки общепита.
Благоустройство сквера около ул. Костюкова, 69 планировалось ещё при прошлом мэре. При Валентине Демидове же начали вырубку и строительство бургерной, утверждает мужчина.
«Опыт предыдущего мэра по покровительству предпринимателей ничему не учит. Жителям окрестных домов НЕ НУЖНА БУРГЕРНАЯ, она нужна хозяину этого заведения», — пишет белгородец.
Недоволен житель областного центра и работой управы, которая «вместо того, чтобы за бюджетные деньги с налогов защищать интересы жителей, продвигает финансовые интересы бизнесмена».
На участке за «Метро» в Белгороде тоже вырубают деревья. В этом месте может появиться заправка. На вырубку зелёных насаждений белгородцы уже пожаловались. Оказалось, что участок с рощей сдали в аренду ещё в 2021 году.
Обратившемуся мужчине ответил мэр Валентин Демидов. Градоначальник утверждает, что территория, где строят бургерную, не затрагивает место, подлежащее реконструкции. Реализовать власти города обещают согласованный с жителями вариант. На обсуждение выносится возможность создания точки общепита в этом районе, отметил сити-менеджер.
Белгородец же заявил, что строительство бургерной с жителями не согласовывали. Связались с горожанином и представители мэрии. Они подтвердили, что заведение не будет находиться на территории, которую планируют благоустроить. Также в администрации уточнили, что подрядчик занимается работами по обновлению сквера «Студенческий» в соответствии с проектно-сметной документацией.
Дизайн-проект реконструкции указанного общественного пространства белгородцы выбрали в июне прошлого года. Сквер хотят разделить на зоны активного и тихого отдыха. В центре планируют обустроить амфитеатр.
Ранее сообщалось, что сквер на улице Костюкова благоустроят за 48 млн рублей. В общественном пространстве установят скамейки, освещение. Кроме того, там появятся дорожки из тротуарной плитки, асфальтированные проезды. Завершить работы планируют к 1 сентября.