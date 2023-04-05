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Белгородцев могут освободить от арендной платы за с/х участок из-за обстрелов

5 апреля 2023, 13:13
Фото: 1MI
Требуется указать причину и период невозможности использования участка, а также его площадь. Эту информацию необходимо передать в региональное министерство имущественных и земельных отношений. Подробности сообщили в региональном правительстве.
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СВО

Белгородцев могут освободить от арендной платы за участок из земель сельхозназначения, находящихся в госсобственности региона. Уважительной причиной в этом случае будет невозможность использования земли по назначению из-за проведения спецоперации.

Потребуется указать не только причину, но и период, в который не получится пользоваться участком, а также его площадь. Региональное ведомство в течение 30 дней должно рассмотреть заявление и принять решение по освобождению арендной платы. Если оно будет положительным, то его оформят дополнительным соглашением к договору аренды.

Напомним, что Ассоциация «Народный фермер» ранее назвала размер ущерба, нанесённого белгородскому агросектору. В растениеводстве сумма составила 165,8 млн рублей, в животноводстве — 39,6 млн. В ассоциации предложили новые меры поддержки фермеров из приграничья. Среди них — кредитные каникулы на два года.

#Арендная плата#Участок#Земля#Земли сельхозназначения#Обстрел ВСУ#Экономика#СВО#Белгородская область
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