Белгородцев могут освободить от арендной платы за с/х участок из-за обстрелов

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Белгородцев могут освободить от арендной платы за участок из земель сельхозназначения, находящихся в госсобственности региона. Уважительной причиной в этом случае будет невозможность использования земли по назначению из-за проведения спецоперации.
Потребуется указать не только причину, но и период, в который не получится пользоваться участком, а также его площадь. Региональное ведомство в течение 30 дней должно рассмотреть заявление и принять решение по освобождению арендной платы. Если оно будет положительным, то его оформят дополнительным соглашением к договору аренды.
Напомним, что Ассоциация «Народный фермер» ранее назвала размер ущерба, нанесённого белгородскому агросектору. В растениеводстве сумма составила 165,8 млн рублей, в животноводстве — 39,6 млн. В ассоциации предложили новые меры поддержки фермеров из приграничья. Среди них — кредитные каникулы на два года.