Белгородцев могут освободить от арендной платы за с/х участок из-за обстрелов

Потребуется указать не только причину, но и период, в который не получится пользоваться участком, а также его площадь. Региональное ведомство в течение 30 дней должно рассмотреть заявление и принять решение по освобождению арендной платы. Если оно будет положительным, то его оформят дополнительным соглашением к договору аренды.