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Белгородсоцбанк требует 77 млн рублей с орловской администрации

5 апреля 2023, 13:24
Фото: 1MI
АО УКБ Белгородсоцбанк обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к муниципальному заказчику города Орла. Причина разбирательств — необоснованное, по мнению банка, предъявление требований по банковской гарантии в размере 77 млн рублей.
Сюжет
Суд

По мнению Белгородсоцбанка, возместить убытки орловский муниципальный заказчик должен после необоснованного предъявления требований по банковской гарантии от 20 ноября 2020 года. Размер взыскания — 77,8 млн рублей.

Орловский заказчик же подал электронное ходатайство об отложении судебного заседания, приложив к нему письменные объяснения. Суд, изучив их, посчитал необходимым судебное заседание отложить. Пройти оно должно было вчера, 4 апреля.

Третьим лицом по делу проходит белгородское ООО «Ремспецмост».

Отметим, что некое информационное агентство «Инфо Сити» подало недавно апелляционную жалобу: оно просит пересмотреть решение суда о невключении агентства в судебное разбирательство в качестве третьего лица.

Кроме того, «Инфо Сити» ходатайствовало возбудить дело об ответственности администрации Орла за «неэффективность осуществления закупки» на реконструкцию Красного моста в Орле. Суд ИА отказал — протестовал против вступления «Инфо Сити» в судебное разбирательство и ответчик.

Сам по себе факт наличия заинтересованности в исходе дела не
свидетельствует о возникновении у лица права на вступление в дело в качестве третьего лица.
определение Арбитражного суда от 20 февраля 2023 года

Напомним, что скандальная белгородская компания «Ремспецмост» ранее также обратилась в суд с просьбой признать незаконными действия «Белгородсоцбанка» и МКУ  «Объединённый муниципальный заказчик города Орла», направленные на выплату в размере 27 млн рублей по основаниям банковской гарантии.

Началась же история в 2020 году. Тогда фирма подписала договор на реконструкцию Красного моста в Орле. Ремонт должен был завершиться к 18 ноября 2022 года. Позже генерального директора организации обвинили в хищении бюджетных средств при ремонте орловского моста. 

Компания «Ремспецмост» зарегистрирована в Белгородском районе с 2018 года и занимается строительством мостов и тоннелей. Руководитель — Дмитрий Сентищев. По итогам 2020 года чистая прибыль компании составила 12,7 млн рублей. В сентябре 2022 года организацию признали банкротом.  

Скандальный «Ремспецмост» судится с «Белгородсоцбанком» и администрацией города Орла
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