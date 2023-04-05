Белгородсоцбанк требует 77 млн рублей с орловской администрации

Началась же история в 2020 году. Тогда фирма подписала договор на реконструкцию Красного моста в Орле. Ремонт должен был завершиться к 18 ноября 2022 года. Позже генерального директора организации обвинили в хищении бюджетных средств при ремонте орловского моста.