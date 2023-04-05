Белгородсоцбанк требует 77 млн рублей с орловской администрации

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
По мнению Белгородсоцбанка, возместить убытки орловский муниципальный заказчик должен после необоснованного предъявления требований по банковской гарантии от 20 ноября 2020 года. Размер взыскания — 77,8 млн рублей.
Орловский заказчик же подал электронное ходатайство об отложении судебного заседания, приложив к нему письменные объяснения. Суд, изучив их, посчитал необходимым судебное заседание отложить. Пройти оно должно было вчера, 4 апреля.
Третьим лицом по делу проходит белгородское ООО «Ремспецмост».
Отметим, что некое информационное агентство «Инфо Сити» подало недавно апелляционную жалобу: оно просит пересмотреть решение суда о невключении агентства в судебное разбирательство в качестве третьего лица.
Кроме того, «Инфо Сити» ходатайствовало возбудить дело об ответственности администрации Орла за «неэффективность осуществления закупки» на реконструкцию Красного моста в Орле. Суд ИА отказал — протестовал против вступления «Инфо Сити» в судебное разбирательство и ответчик.
Сам по себе факт наличия заинтересованности в исходе дела не
свидетельствует о возникновении у лица права на вступление в дело в качестве третьего лица.
определение Арбитражного суда от 20 февраля 2023 года
Напомним, что скандальная белгородская компания «Ремспецмост» ранее также обратилась в суд с просьбой признать незаконными действия «Белгородсоцбанка» и МКУ «Объединённый муниципальный заказчик города Орла», направленные на выплату в размере 27 млн рублей по основаниям банковской гарантии.
Компания «Ремспецмост» зарегистрирована в Белгородском районе с 2018 года и занимается строительством мостов и тоннелей. Руководитель — Дмитрий Сентищев. По итогам 2020 года чистая прибыль компании составила 12,7 млн рублей. В сентябре 2022 года организацию признали банкротом.