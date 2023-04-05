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Белгородским врачам будут доплачивать за медпомощь раненным в ходе СВО

5 апреля 2023, 13:28
Фото: 1MI
В правительстве РФ утвердили правила предоставления межбюджетных трансфертов на доплаты медработникам, которые оказывают помощь раненным в ходе СВО пациентам. Доплаты получат медики из Белгородской области, а также присоединённых регионов.

Правительство РФ утвердило правила предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам Белгородской области, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей на доплаты медработникам. Их получат те медики, кто лечит раненных в ходе СВО пациентов.

Как указано в постановлении, руководителям медорганизаций и заведующим отделениями максимально могут доплачивать до 100 тыс. рублей. Заместителям главврачей, главным медсёстрам, врачам, оказывающим помощь в стационарах, максимально готовы платить 60 тыс. рублей.

Доплаты медикам среднего звена и сотрудникам скорой помощи со средним образованием будут доплачивать до 40 тыс. рублей. Соцвыплата в 30 тыс. рублей установлена для медиков со средним образованием, оказывающим помощь в стационарных условиях. Для младшего медперсонала предусмотрена доплата до 20 тыс. рублей.

Условия и полный список возможных получателей можно узнать в документе

Ранее сообщалось, что в Белгородском районе построят госпиталь на 150 мест. Деньги на работы выделили из федерального бюджета. Предполагалось, что участок готовят именно под военный госпиталь.

Госпиталь на 150 мест построят под Белгородом
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Выплаты медикам#Медицина#Доплаты#Правительство
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