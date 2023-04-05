Белгородским врачам будут доплачивать за медпомощь раненным в ходе СВО

Доплаты медикам среднего звена и сотрудникам скорой помощи со средним образованием будут доплачивать до 40 тыс. рублей. Соцвыплата в 30 тыс. рублей установлена для медиков со средним образованием, оказывающим помощь в стационарных условиях. Для младшего медперсонала предусмотрена доплата до 20 тыс. рублей.