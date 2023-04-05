Белгородским врачам будут доплачивать за медпомощь раненным в ходе СВО

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Правительство РФ утвердило правила предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам Белгородской области, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей на доплаты медработникам. Их получат те медики, кто лечит раненных в ходе СВО пациентов.
Как указано в постановлении, руководителям медорганизаций и заведующим отделениями максимально могут доплачивать до 100 тыс. рублей. Заместителям главврачей, главным медсёстрам, врачам, оказывающим помощь в стационарах, максимально готовы платить 60 тыс. рублей.
Доплаты медикам среднего звена и сотрудникам скорой помощи со средним образованием будут доплачивать до 40 тыс. рублей. Соцвыплата в 30 тыс. рублей установлена для медиков со средним образованием, оказывающим помощь в стационарных условиях. Для младшего медперсонала предусмотрена доплата до 20 тыс. рублей.
Условия и полный список возможных получателей можно узнать в документе.
Ранее сообщалось, что в Белгородском районе построят госпиталь на 150 мест. Деньги на работы выделили из федерального бюджета. Предполагалось, что участок готовят именно под военный госпиталь.