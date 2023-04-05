Белгородская область попала под обстрел шестой раз за сутки

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
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Updated Сегодня, 15:53
Сегодня, 5 апреля, ВСУ обстреляли Белгородскую область минимум шесть раз. Под огонь попали три горокруга: Шебекинский, Валуйский и Грайворонский. В настоящий момент идёт обстрел территории села Карабаново Валуйского округа. Жителей просят спуститься в укрытия, пока опасность не минует.
Начались обстрелы днём: сначала под огонь попала Новая Таволжанка в Шебекинском округе. Обошлось без жертв — местных жителей вывезли на броневиках. Пострадали три жилых дома и три автомобиля. Также под Шебекино обстреляли посёлки Ленинский и Красное. Всё происходило примерно в одном временном промежутке.
Позже ВСУ атаковали ещё три населённых пункта: Дроновку в Грайворонском округе, Новопетровку в Валуйском округе и хутор Марьино — в Шебекинском.