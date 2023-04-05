Белгородская область попала под обстрел шестой раз за сутки

Начались обстрелы днём: сначала под огонь попала Новая Таволжанка в Шебекинском округе. Обошлось без жертв — местных жителей вывезли на броневиках. Пострадали три жилых дома и три автомобиля. Также под Шебекино обстреляли посёлки Ленинский и Красное. Всё происходило примерно в одном временном промежутке.