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Белгородская область попала под обстрел шестой раз за сутки

5 апреля 2023, 15:41
Фото: Bel.ru
Жителям села Карабаново Валуйского округа пришли СМС-уведомления от МЧС с просьбой спуститься в укрытия. ВСУ атакуют населённый пункт.
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Обстрел

Сегодня, 5 апреля, ВСУ обстреляли Белгородскую область минимум шесть раз. Под огонь попали три горокруга: Шебекинский, Валуйский и Грайворонский. В настоящий момент идёт обстрел территории села Карабаново Валуйского округа. Жителей просят спуститься в укрытия, пока опасность не минует.

Начались обстрелы днём: сначала под огонь попала Новая Таволжанка в Шебекинском округе. Обошлось без жертв — местных жителей вывезли на броневиках. Пострадали три жилых дома и три автомобиля. Также под Шебекино обстреляли посёлки Ленинский и Красное. Всё происходило примерно в одном временном промежутке.

Позже ВСУ атаковали ещё три населённых пункта: Дроновку в Грайворонском округе, Новопетровку в Валуйском округе и хутор Марьино — в Шебекинском.

Фото: РСЧС-рассылка
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#Алина Харина#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Обстрел#Валуйский горокруг
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