Белгородка рассказала, как жители села Новая Таволжанка пережидали обстрел в подвале

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В Сети появилось видео, которая сняла жительница Новой Таволжанки. Во время обстрела её семье и собаке пришлось сидеть в подвале и ждать, пока их заберут.
Девушка со слезами на глазах рассказала, что ей с семьёй пришлось пережидать обстрел в подвале. Также белгородка поделилась, что её сестру вывезли. Дом жительницы села пострадал. После обстрела во дворе начался пожар.
«Должны забрать нас на броневике. Ждём», — рассказывала автор видео.
Вскоре стало известно, что семью вывезли.
Напомним, Новая Таволжанка попала под обстрел около полудня. Повреждения получили три частных дома и три автомобиля. Из людей никто не пострадал.