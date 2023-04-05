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Белгородка рассказала, как жители села Новая Таволжанка пережидали обстрел в подвале

5 апреля 2023, 14:10
Фото: Telegram-канал «Шёпот Шебекино»
В Сети появились кадры, которые сняла девушка из Новой Таволжанки. Во время обстрела она и её семья находились в подвале и ждали, пока их увезут, сообщили в Telegram-канале «Шёпот Шебекино».
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Обстрел

В Сети появилось видео, которая сняла жительница Новой Таволжанки. Во время обстрела её семье и собаке пришлось сидеть в подвале и ждать, пока их заберут.

Девушка со слезами на глазах рассказала, что ей с семьёй пришлось пережидать обстрел в подвале. Также белгородка поделилась, что её сестру вывезли. Дом жительницы села пострадал. После обстрела во дворе начался пожар.

«Должны забрать нас на броневике. Ждём», — рассказывала автор видео.

Вскоре стало известно, что семью вывезли.

Напомним, Новая Таволжанка попала под обстрел около полудня. Повреждения получили три частных дома и три автомобиля. Из людей никто не пострадал.

Видео: Telegram-канал «Шёпот Шебекино»
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