«Залповый сброс»: за что Белводоканал хочет 2 млн рублей с Шебекинского маслозавода

Кроме того, из акта водоканала следует, что отбор проб производился в присутствии представителя ответчика Дударева — инженера. От подписи под актом он якобы отказался. Также утверждалось, что ответчик не воспользовался своим правом и не произвёл параллельный отбор сточных вод — этим он лишил себя надлежащего способа защиты.