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«Залповый сброс»: за что Белводоканал хочет 2 млн рублей с Шебекинского маслозавода

4 апреля 2023, 14:17
Фото: 1MI
Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил иск Белоблводоканала к Шебекинскому маслозваоду: последний, согласно решению суда, должен водопроводчикам 2 млн рублей.
Сюжет
Суд

Белоблводоканал обратился в суд с иском к АО «Шебекинский маслозавод»: с предприятия потребовали плату в размере 2,3 млн рублей за залповый сброс грязных сточных вод. Так, проведённый в колодце завода водоканалом анализ показал, что количество жиров на дециметр квадратный воды превышает норму в 49 раз. Согласно определению, «залповым» сброс считается, если загрязняющие вещества превышают норму в 20 раз.

Кроме того, из акта водоканала следует, что отбор проб производился в присутствии представителя ответчика Дударева — инженера. От подписи под актом он якобы отказался. Также утверждалось, что ответчик не воспользовался своим правом и не произвёл параллельный отбор сточных вод — этим он лишил себя надлежащего способа защиты.

Ответчик же заявил, что отбор проб сточных вод из контрольных колодцев АО «Шебекинский маслозавод» не проводился — якобы предприятие не получало выписку из
журнала контроля. Тем не менее, суд аргумент отклонил, посчитав основанным на ошибочном толковании закона

Более того, в ходе судебных разбирательств выяснилось, что попасть на территорию маслозавода без сопровождения сотрудника невозможно

Дударев попытался заявить, что не мог присутствовать тогда на взятии проб, так как якобы находился на своём дне рождения. Доказательства этого в материалы дела предоставлены не были — довод суд не принял.

В итоге суд встал на сторону истца. Согласно решению, маслозавод теперь должен водоканалу 2,3 млн рублей выплаты и 34 тыс. рублей за госпошлину. Решение можно обжаловать в вышестоящей инстанции в течение месяца.

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#Артем Черненко#Белоблводоканал#Шебекинский маслозавод#Суд#Сточные воды#Залповый сброс#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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