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Заинтересованная «Вега», неуступчивый ИП: по дому на Гражданском в Белгороде идёт суд

4 апреля 2023, 11:03
Фото: Яндекс.Карты

Мэрия пытается выселить предпринимателя из проблемного дома в центре Белгорода

Администрация планирует изъять нежилое помещение в доме на Гражданском проспекте, 21.

В начале 2022 года администрация обратилась в Свердловский районный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Юрию Лыкову. Администрация пытается изъять для нужд муниципального образования нежилое помещение площадью 45,3 кв.м, принадлежащего на праве собственности бизнесмену, а также доли в праве собственности Лыкова на земельный участок. Помещение находится в доме на Гражданском проспекте, 21.

Известно, что Лыкову планируется возместить за изымаемое имущество (включая убытки, связанные с принудительным изъятием) 2 млн 283 тыс. 478 рублей из средств городского бюджета.

Мэрия также требует признать права собственности муниципального образования на данное нежилое помещение.

Третьими лицами в деле выступает ООО «Вега» и ООО «Айра Торрес». Позже материалы дела были направлены в Арбитражный суд Белгородской области.

В июне 2022 года по делу была назначена судебная экспертиза, которую провёл представитель ООО «Экспертцентр». 28 февраля 2023 года от ООО «Вега» поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства.

Заседание отложили на 13 апреля. В суд вызовут эксперта ООО «Экспертцентр», который даст пояснения по отчёту.

Напомним, что в 2021 году стало известно, дом на Гражданском проспекте, 21 признали аварийным. Жителей дома планировали расселить за счёт застройщика.

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#Иски#Мэрия#Аварийный дом#Собственность#Земельный участок#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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