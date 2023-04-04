Заинтересованная «Вега», неуступчивый ИП: по дому на Гражданском в Белгороде идёт суд

В начале 2022 года администрация обратилась в Свердловский районный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Юрию Лыкову. Администрация пытается изъять для нужд муниципального образования нежилое помещение площадью 45,3 кв.м, принадлежащего на праве собственности бизнесмену, а также доли в праве собственности Лыкова на земельный участок. Помещение находится в доме на Гражданском проспекте, 21.