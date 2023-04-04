Вячеслав Гладков опроверг захват Майского под Белгородом

Во время прямого эфира 4 апреля губернатору Белгородской области поступили сразу несколько сообщений, связанных с наступлением ВСУ. Если местная жительница беспокойно спрашивала, как реагировать на новости в СМИ с обсуждением возможных ударов, то было и откровенное запугивание от одного из читателей Вячеслава Гладкова.