Вячеслав Гладков опроверг захват Майского под Белгородом

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
Во время прямого эфира 4 апреля губернатору Белгородской области поступили сразу несколько сообщений, связанных с наступлением ВСУ. Если местная жительница беспокойно спрашивала, как реагировать на новости в СМИ с обсуждением возможных ударов, то было и откровенное запугивание от одного из читателей Вячеслава Гладкова.
Село Майское. Завтра в 5 утра готовится наступление украинского ДРГ. Долго говорить не могу, хохлы постоянно мониторят меня. Они уже в Майском на улице Кирова, 19 — 30 особей в жилом доме вооружены.
Сообщение губернатору Белгородской области
Вячеслав Гладков в ответ сказал, что такое сообщение придумано на уровне десятилетнего ребёнка. И, конечно, оно не соответствует действительности.
Нас с вами пугают начиная с февраля 2022 года: сейчас будет атака на Белгород, вот сейчас идут войска на Белгород и в том же духе. Конечно, обстановка крайне непростая. Напряжение очень сильное, у нас ежедневные обстрелы территории. Но у нас ежедневный контакт с оперативными службами. На сегодняшний день это сообщение не соответствует действительности.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Губернатор также пообещал, что в случае ухудшения ситуации информацию от местных жителей скрывать не собираются — обо всём оперативно расскажут.