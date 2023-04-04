Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:31

Published Сегодня, 18:31

Modified Сегодня, 18:33

Updated Сегодня, 18:33

Изображение материала

Вячеслав Гладков опроверг захват Майского под Белгородом

4 апреля 2023, 18:31
Фото: 1MI
Губернатору во время прямого эфира поступило фейковое сообщение о наступлении украинской ДРГ. Глава назвал эту фантазию уровнем 10-летнего ребёнка.
Сюжет
Фейк

Во время прямого эфира 4 апреля губернатору Белгородской области поступили сразу несколько сообщений, связанных с наступлением ВСУ. Если местная жительница беспокойно спрашивала, как реагировать на новости в СМИ с обсуждением возможных ударов, то было и откровенное запугивание от одного из читателей Вячеслава Гладкова.

Село Майское. Завтра в 5 утра готовится наступление украинского ДРГ. Долго говорить не могу, хохлы постоянно мониторят меня. Они уже в Майском на улице Кирова, 19 — 30 особей в жилом доме вооружены.
Сообщение губернатору Белгородской области

Вячеслав Гладков в ответ сказал, что такое сообщение придумано на уровне десятилетнего ребёнка. И, конечно, оно не соответствует действительности.

Нас с вами пугают начиная с февраля 2022 года: сейчас будет атака на Белгород, вот сейчас идут войска на Белгород и в том же духе. Конечно, обстановка крайне непростая. Напряжение очень сильное, у нас ежедневные обстрелы территории. Но у нас ежедневный контакт с оперативными службами. На сегодняшний день это сообщение не соответствует действительности.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Губернатор также пообещал, что в случае ухудшения ситуации информацию от местных жителей скрывать не собираются — обо всём оперативно расскажут.

Информация о «крупном пожаре после прилёта» в Белгороде оказалась фейком
Узнать подробнее
Читайте также:
Фейк: в Белгороде появились листовки с призывами не жить по пропискеИнформация об украинских диверсантах в Белгородской области оказалась фейкомФейк: россияне будут платить за работу ПВО
#Алина Харина#Вячеслав Гладков#Белгородский район#Белгородская область#Майский#Спецоперация#Фейк#ВСУ#ДРГ#Наступление
Подпишитесь
Белгородские призывники не будут проходить службу на освобождённых территориях
Сегодня, 14:18
Под Белгородом проведут учения по действиям в случае ЧС
Сегодня, 17:35
Заинтересованная «Вега», неуступчивый ИП: по дому на Гражданском в Белгороде идёт суд
Сегодня, 11:03
Дома с округлыми углами: как изменится набережная Северского Донца после обустройства
Сегодня, 11:49
Белгородцы боятся обстрелов приграничных кладбищ на Пасху
Сегодня, 16:45
Беспилотник под Белгородом сбросил два взрывных устройства. Снаряды попали в огороды
Сегодня, 09:13