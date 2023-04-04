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Published Сегодня, 14:29

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Возле ботанического сада в Белгороде высадили тысячу кустов сирени

4 апреля 2023, 14:29
Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода
Высадка уже завершается. Зацветёт сирень через год, сообщили в мэрии Белгорода

В районе ботанического сада в Белгороде высаживают сирень. Сотрудники Белгорблагоустройства высадили 1 тыс. кустов. Работы находятся на завершающей стадии. Цветением сирень порадует горожан уже через год.

Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода

Ранее городская администрация решила, что высаживать сирень в районе Центрального парка нецелесообразно. К такому выводу пришли из-за того, что в парке в 2023 году запланирована реконструкция.

Кроме того, в начале марта стало известно, какие цветы будут украшать белгородские клумбы. На оформление клумб в этом году готовы потратить 99,4 млн рублей. Высадить собираются как однолетники, так и многолетники и кустарники.

Мэрия Белгорода решила, что высаживать сирень в Центральном парке нецелесообразно
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#Наталья Корявых#Белгород#Белгородская область#Новости Белгорода#Город#Цветы#Сирень#БГБ#Ботанический сад
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