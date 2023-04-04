Возле ботанического сада в Белгороде высадили тысячу кустов сирени

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
В районе ботанического сада в Белгороде высаживают сирень. Сотрудники Белгорблагоустройства высадили 1 тыс. кустов. Работы находятся на завершающей стадии. Цветением сирень порадует горожан уже через год.
Ранее городская администрация решила, что высаживать сирень в районе Центрального парка нецелесообразно. К такому выводу пришли из-за того, что в парке в 2023 году запланирована реконструкция.
Кроме того, в начале марта стало известно, какие цветы будут украшать белгородские клумбы. На оформление клумб в этом году готовы потратить 99,4 млн рублей. Высадить собираются как однолетники, так и многолетники и кустарники.