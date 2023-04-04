Владельцы iPhone выбирают эксклюзивные предложения, но не используют всех премуществ

Поведенческие привычки зависят не только от ОС, на которой работает устройство, но и от возраста абонента. Чаще других меняют условия тарифа молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет: в этой возрастной категории самые активные пользователи онлайн-сервисов, и каждый пятый регулярно корректировал количество включенных минут и гигабайтов. У людей старшего поколения привычки меняются редко, поэтому им проще прогнозировать свои потребности.