Весна в Белгородской области набирает обороты: синоптики обещают потепление до +19 ˚С

В Белгороде завтра облачно, но без осадков. Ночью ожидается до +6 ˚С. Днём воздух прогреется до +15 ˚С. В четверг, 6 апреля, в тёмное время суток до +8 ˚С, днём до +15 ˚С. При этом пройдёт небольшой дождь.