Весна в Белгородской области набирает обороты: синоптики обещают потепление до +19 ˚С

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Туманная среда ожидается в Белгородской области. 5 апреля в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. В тёмное время суток температура опустится до +3…+8˚С. Днём синоптики обещают +14…+19 ˚С.
В Белгороде завтра облачно, но без осадков. Ночью ожидается до +6 ˚С. Днём воздух прогреется до +15 ˚С. В четверг, 6 апреля, в тёмное время суток до +8 ˚С, днём до +15 ˚С. При этом пройдёт небольшой дождь.
Дождливо в областном центре будет и в пятницу, 7 апреля. Ночью обещают +9 ˚С, днём потеплеет до +14 ˚С. В выходные осадки в виде дождя сохранятся.