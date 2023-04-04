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Весна в Белгородской области набирает обороты: синоптики обещают потепление до +19 ˚С

4 апреля 2023, 13:38
Фото: 1MI

Тёплая и туманная среда ожидает белгородцев

5 апреля в Белгородской области ночью и утром будет туманно. Преимущественно без осадков. Днём воздух прогреется до +19 ˚С. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

Туманная среда ожидается в Белгородской области. 5 апреля в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. В тёмное время суток температура опустится до +3…+8˚С. Днём синоптики обещают +14…+19 ˚С.

В Белгороде завтра облачно, но без осадков. Ночью ожидается до +6 ˚С. Днём воздух прогреется до +15 ˚С. В четверг, 6 апреля, в тёмное время суток до +8 ˚С, днём до +15 ˚С. При этом пройдёт небольшой дождь.

Дождливо в областном центре будет и в пятницу, 7 апреля. Ночью обещают +9 ˚С, днём потеплеет до +14 ˚С. В выходные осадки в виде дождя сохранятся.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Туман#Осадки#Дожди
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