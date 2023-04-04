В белгородские больницы за два года закупили оборудования на 6,9 млрд рублей

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
В Белгородской области за два года появилось 7,8 тыс. единиц нового медицинского оборудования. Среди прочего больницам передали аппараты МРТ, системы компьютерной томографии, оборудование для ультразвуковой диагностики, эндоскопическое и рентген-диагностическое оборудование.
Оборудование обошлось в 6,9 млрд рублей. Помимо этого, закупили четыре мобильных комплекса «Поезд здоровья», 205 легковых авто для медорганизаций первичного звена.
В текущем году закупки продолжатся. Так, в три районные больницы — Борисовскую, Ракитянскую и Яковлевскую — поставят новые аппараты СКТ. В планах также закупить 30 единиц систем ультразвуковой визуализации, 21 единицу эндоскопического оборудования и 28 — рентген-диагностического оборудования.