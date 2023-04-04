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В белгородские больницы за два года закупили оборудования на 6,9 млрд рублей

4 апреля 2023, 14:54
Фото: 1MI
Всего медучреждениям передали 7,8 тыс. единиц техники. Среди них — аппараты МРТ, системы компьютерной томографии, оборудование для УЗИ. В текущем году закупка продолжится, заверили в пресс-службе регионального правительства.

В Белгородской области за два года появилось 7,8 тыс. единиц нового медицинского оборудования. Среди прочего больницам передали аппараты МРТ, системы компьютерной томографии, оборудование для ультразвуковой диагностики, эндоскопическое и рентген-диагностическое оборудование.

Оборудование обошлось в 6,9 млрд рублей. Помимо этого, закупили четыре мобильных комплекса «Поезд здоровья», 205 легковых авто для медорганизаций первичного звена.

В текущем году закупки продолжатся. Так, в три районные больницы — Борисовскую, Ракитянскую и Яковлевскую — поставят новые аппараты СКТ. В планах также закупить 30 единиц систем ультразвуковой визуализации, 21 единицу эндоскопического оборудования и 28 — рентген-диагностического оборудования.

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#Инна Рогова#Медицинское оборудование#Больницы#Мрт#УЗИ#СКТ#Рентген#Медицина#Касается каждого#Белгородская область
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