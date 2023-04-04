В белгородские больницы за два года закупили оборудования на 6,9 млрд рублей

В текущем году закупки продолжатся. Так, в три районные больницы — Борисовскую, Ракитянскую и Яковлевскую — поставят новые аппараты СКТ. В планах также закупить 30 единиц систем ультразвуковой визуализации, 21 единицу эндоскопического оборудования и 28 — рентген-диагностического оборудования.