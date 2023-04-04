Третья детская поликлиника переедет на новый адрес в Белгороде

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
По словам Андрея Иконникова, на третью детскую поликлинику поступало много жалоб: находилась она на первом этаже многоэтажного дома, из-за чего пациентам постоянно не хватало места. Было принято решение построить корпус в другом месте — его должны ввести в эксплуатацию до 1 апреля 2024 года.
Решение внести её в стройку приняли ещё тогда, когда обсуждалась модернизация первичного звена. Сначала ставили на 2025 год, потом перенесли на 2024 год. Сейчас начали уже строить.
Андрей Иконников
Появится здание за троллейбусным депо — в районе «Болтушки», заявил Иконников. По его же словам, до остановки там идти пять-семь минут, есть место и для стоянки. Финансируют объект на федеральном уровне.
Изначально, по словам министра, был запланирован ремонт и строительство пяти объектов — в том числе нескольких ФАПов и ОСВ.
На данный момент детская областная клиническая больница номер три расположена по адресу Белгород, улица 50-летия Белгородской области, 23 А. Если верить отзывам на популярных агрегаторах, людей в основном не устраивает её размер — «трёхкомнатная квартира из 90-х».