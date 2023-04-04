Третья детская поликлиника переедет на новый адрес в Белгороде

По словам Андрея Иконникова, на третью детскую поликлинику поступало много жалоб: находилась она на первом этаже многоэтажного дома, из-за чего пациентам постоянно не хватало места. Было принято решение построить корпус в другом месте — его должны ввести в эксплуатацию до 1 апреля 2024 года.