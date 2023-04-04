Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Изображение материала

Третья детская поликлиника переедет на новый адрес в Белгороде

4 апреля 2023, 07:14
Фото: 1MI
Коридор одной из больниц, архивное фото
Министр регионального здравоохранения Андрей Иконников рассказал, какое будущее ждёт третью детскую поликлинику, жалобы на которую поступают от пациентов.

По словам Андрея Иконникова, на третью детскую поликлинику поступало много жалоб: находилась она на первом этаже многоэтажного дома, из-за чего пациентам постоянно не хватало места. Было принято решение построить корпус в другом месте — его должны ввести в эксплуатацию до 1 апреля 2024 года.

Решение внести её в стройку приняли ещё тогда, когда обсуждалась модернизация первичного звена. Сначала ставили на 2025 год, потом перенесли на 2024 год. Сейчас начали уже строить.
Андрей Иконников

Появится здание за троллейбусным депо — в районе «Болтушки», заявил Иконников. По его же словам, до остановки там идти пять-семь минут, есть место и для стоянки. Финансируют объект на федеральном уровне.

Изначально, по словам министра, был запланирован ремонт и строительство пяти объектов — в том числе нескольких ФАПов и ОСВ.

На данный момент детская областная клиническая больница номер три расположена по адресу Белгород, улица 50-летия Белгородской области, 23 А. Если верить отзывам на популярных агрегаторах, людей в основном не устраивает её размер — «трёхкомнатная квартира из 90-х».

Читайте также:
Строительство большой больницы скорой медпомощи в Белгороде обсудили в Минздраве РФВ Белгородской области приступили к капремонту районной больницыБольницу скорой медпомощи построят в Белгороде в 2024 году
#Ремонт#Строительство#Артем Черненко#Общество#Поликлиника#Детское лечение#Минздрав#Белгород#Андрей иконников
Подпишитесь
Беспилотник под Белгородом сбросил два взрывных устройства. Снаряды попали в огороды
Сегодня, 09:13
Фуглаев против Фуглаевых, «Турбонасос» и танковые пирамиды: арбитражные дела марта
Сегодня, 08:25
Заинтересованная «Вега», неуступчивый ИП: по дому на Гражданском в Белгороде идёт суд
Сегодня, 11:03
Дома с округлыми углами: как изменится набережная Северского Донца после обустройства
Сегодня, 11:49
Реконструкция центрального парка: что имеем сейчас и что ждёт через два года
Сегодня, 06:54
БФТ-Холдинг реализовал СМС-оповещение пользователей и процесс возврата услуг в МФЦ
Сегодня, 08:09