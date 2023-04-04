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ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области

4 апреля 2023, 10:15
Фото: Bel.ru

Хутор Марьино в Белгородской области попал под обстрел

Происшествие вновь случилось в Шебекинском горокруге. Об обстреле белгородцы узнали из рассылки РСЧС.
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Обстрел

Хутор Марьино в Шебекинском горокруге попал под обстрел ВСУ. Об этом стало известно из рассылки РСЧС. Сообщения белгородцам поступили после 13:00. Подробностей происшествия нет.

Это далеко не первый обстрел за день. В Новой Таволжанке Шебекинского горокруга 4 апреля с беспилотника сбросили два взрывных устройства. Обошлось без пострадавших и разрушений. Снаряды попали в огороды.

Помимо этого, МЧС предупреждало об обстреле Щетиновки в Белгородском районе. Информации о разрушениях не поступало.

Дополнение. Около 13:40 стало известно об обстреле посёлка Горьковский в Грайворонском горокруге. Официальных комментариев по ситуации не было.

Накануне под огнём были Вознесеновка и Первомайский в Шебекинском горокруге. В первом населённом пункте снаряды попали в жилую зону и на территорию предприятия, есть разрушения. В Первомайском пострадали четыре дома.

 

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Хутор Марьино
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