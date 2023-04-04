ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Хутор Марьино в Шебекинском горокруге попал под обстрел ВСУ. Об этом стало известно из рассылки РСЧС. Сообщения белгородцам поступили после 13:00. Подробностей происшествия нет.
Это далеко не первый обстрел за день. В Новой Таволжанке Шебекинского горокруга 4 апреля с беспилотника сбросили два взрывных устройства. Обошлось без пострадавших и разрушений. Снаряды попали в огороды.
Помимо этого, МЧС предупреждало об обстреле Щетиновки в Белгородском районе. Информации о разрушениях не поступало.
Дополнение. Около 13:40 стало известно об обстреле посёлка Горьковский в Грайворонском горокруге. Официальных комментариев по ситуации не было.
Накануне под огнём были Вознесеновка и Первомайский в Шебекинском горокруге. В первом населённом пункте снаряды попали в жилую зону и на территорию предприятия, есть разрушения. В Первомайском пострадали четыре дома.