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«Такие звуки! Аж уши заложило»: очевидцы рассказали об обстреле под Белгородом

4 апреля 2023, 06:54
Фото: скриншот из репортажа

Очевидцы рассказали об обстреле Вознесеновки в Белгородской области

Накануне ВСУ обстреляли Вознесеновку в Шебекинском горокруге. Подробностями происшествия местные жители поделились с ГТРК «Белгород».
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Обстрел

Накануне под обстрел ВСУ попало село Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Подробностями случившегося с журналистами поделились местные жители.

Снаряд упал в нескольких метрах от жилого дома. На месте падения образовалась воронка. Удар смягчил размокший грунт, поэтому в доме не выбило стёкла. Незначительные повреждения получили фасад и крыша. Степень разрушений внутри домовладения ещё предстоит оценить.

Люди успели спрятаться в укрытиях. Никто не пострадал. Как рассказала жительница села, она сразу поняла, что были прилёты. В это время корова женщины находилась на летнем выгоне.

«Нас уже перед этим бомбили. Думаю, побегу и загоню [корову — прим. ред.]. Только я её в сарае закрыла, а они — [прилёты — прим. ред.] четыре сразу. Такие звуки! Сильные, аж уши заложило», — поделилась белгородка.

Ранее под огнём ВСУ было село Новопетровка Валуйского округа. Пострадали пять домов и ферма. Глава муниципалитета Алексей Дыбов рассказал о планах по восстановлению объектов.

Со слов чиновника, на место происшествия выезжала специальная комиссия, проводили замеры. Выбитые окна планируют заменить в течение двух недель.

Сильно пострадала и животноводческая ферма — крышу буквально изрешетило. Погибли животные. Фермеру помогают в их утилизации. На объект собираются выезжать специалисты для оценки ущерба.

Видео: Telegram-канал «ВЕСТИ. Белгород»
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