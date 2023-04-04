«Такие звуки! Аж уши заложило»: очевидцы рассказали об обстреле под Белгородом

«Нас уже перед этим бомбили. Думаю, побегу и загоню [корову — прим. ред.]. Только я её в сарае закрыла, а они — [прилёты — прим. ред.] четыре сразу. Такие звуки! Сильные, аж уши заложило», — поделилась белгородка.