«Такие звуки! Аж уши заложило»: очевидцы рассказали об обстреле под Белгородом

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
Накануне под обстрел ВСУ попало село Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Подробностями случившегося с журналистами поделились местные жители.
Снаряд упал в нескольких метрах от жилого дома. На месте падения образовалась воронка. Удар смягчил размокший грунт, поэтому в доме не выбило стёкла. Незначительные повреждения получили фасад и крыша. Степень разрушений внутри домовладения ещё предстоит оценить.
Люди успели спрятаться в укрытиях. Никто не пострадал. Как рассказала жительница села, она сразу поняла, что были прилёты. В это время корова женщины находилась на летнем выгоне.
«Нас уже перед этим бомбили. Думаю, побегу и загоню [корову — прим. ред.]. Только я её в сарае закрыла, а они — [прилёты — прим. ред.] четыре сразу. Такие звуки! Сильные, аж уши заложило», — поделилась белгородка.
Ранее под огнём ВСУ было село Новопетровка Валуйского округа. Пострадали пять домов и ферма. Глава муниципалитета Алексей Дыбов рассказал о планах по восстановлению объектов.
Со слов чиновника, на место происшествия выезжала специальная комиссия, проводили замеры. Выбитые окна планируют заменить в течение двух недель.
Сильно пострадала и животноводческая ферма — крышу буквально изрешетило. Погибли животные. Фермеру помогают в их утилизации. На объект собираются выезжать специалисты для оценки ущерба.