Россиянину запретили выезжать из страны из-за долга в 1,5 рубля

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
Россиянину запретили выезд из РФ из-за долга в размере 1 рубля 52 копеек. Соответствующее предупреждение мужчина получил на «Госуслугах».
Жителю страны направили уведомление от портала о сумме взыскания, пишет издание со ссылкой на Telegram-канал Baza. При этом поддержка сайта так и не смогла дать объяснение, в чём состоит причина запрета.
Дело в том, что никаких непогашенных кредитов у мужчины нет. Единственный заём на сумму 14 тыс. рублей он уже выплатил. Тем не менее на сайте Федеральной службы судебных приставов указано, что у него имеется долг, причём настолько незначительный.