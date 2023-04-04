Россиянину запретили выезжать из страны из-за долга в 1,5 рубля

Дело в том, что никаких непогашенных кредитов у мужчины нет. Единственный заём на сумму 14 тыс. рублей он уже выплатил. Тем не менее на сайте Федеральной службы судебных приставов указано, что у него имеется долг, причём настолько незначительный.