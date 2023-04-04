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Рецептурные лекарства онлайн белгородцы стали покупать спустя месяц с начала проекта

4 апреля 2023, 07:58
Фото: 1MI
Министр регионального здравоохранения Андрей Иконников рассказал, что сервис по онлайн-доставке рецептурных лекарств прижился в Белгородской области не сразу — первый заказ оформили спустя почти месяц с начала эксперимента.

Андрей Иконников рассказал, что регион участвует в эксперименте с 1 марта этого года. Тем не менее, первую покупку белгородцы совершили только 26 марта: пациенту выписали в поликлинике электронный рецепт, после чего он зашёл на сайт аптеки и заказал лекарство.

Записал, свои данные оставил. Система увидела, что именно эти препараты ему выписали: он оплатил, и ему доставили на дом.
Андрей Иконников

Как отметил министр, популярностью пользуется система доставки льготных лекарств на дом: ею пользуются порядка 70% пациентов.

Иногда электронный рецепт может потребовать дополнительной проверки: в таком случае пациента вызывают к врачу для уточнения данных. Заявление же для доставки нужно писать всего один раз.

Мы же понимаем, что многие пациенты могут посетить врача до момента, когда нужен препарат. Заявка есть — врач посмотрел, пациент был на приёме, всё нормально. Но был случай, когда пациент требовал лекарство полгода подряд: врач засомневался и вызвал его на приём.
Андрей Иконников

На данный момент к сервису пока подключили только одну аптеку — «ЕАптеку» от «Сбера». Для заказа необходимо зайти в приложение или на сайт аптеки и оформить заказ в соответствии с инструкцией. Информация о выписанных рецептах подгружается автоматически.

Первая онлайн-аптека подключилась к продаже лекарств по рецепту в Белгороде
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#Артем Черненко#Медицина#Доставка#Минздрав#Аптеки#Белгородская область#Андрей иконников
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