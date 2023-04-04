Рецептурные лекарства онлайн белгородцы стали покупать спустя месяц с начала проекта

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Андрей Иконников рассказал, что регион участвует в эксперименте с 1 марта этого года. Тем не менее, первую покупку белгородцы совершили только 26 марта: пациенту выписали в поликлинике электронный рецепт, после чего он зашёл на сайт аптеки и заказал лекарство.
Записал, свои данные оставил. Система увидела, что именно эти препараты ему выписали: он оплатил, и ему доставили на дом.
Андрей Иконников
Как отметил министр, популярностью пользуется система доставки льготных лекарств на дом: ею пользуются порядка 70% пациентов.
Иногда электронный рецепт может потребовать дополнительной проверки: в таком случае пациента вызывают к врачу для уточнения данных. Заявление же для доставки нужно писать всего один раз.
Мы же понимаем, что многие пациенты могут посетить врача до момента, когда нужен препарат. Заявка есть — врач посмотрел, пациент был на приёме, всё нормально. Но был случай, когда пациент требовал лекарство полгода подряд: врач засомневался и вызвал его на приём.
Андрей Иконников
На данный момент к сервису пока подключили только одну аптеку — «ЕАптеку» от «Сбера». Для заказа необходимо зайти в приложение или на сайт аптеки и оформить заказ в соответствии с инструкцией. Информация о выписанных рецептах подгружается автоматически.