Рецептурные лекарства онлайн белгородцы стали покупать спустя месяц с начала проекта

Андрей Иконников рассказал, что регион участвует в эксперименте с 1 марта этого года. Тем не менее, первую покупку белгородцы совершили только 26 марта: пациенту выписали в поликлинике электронный рецепт, после чего он зашёл на сайт аптеки и заказал лекарство.