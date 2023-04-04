Реконструкция центрального парка: что имеем сейчас и что ждёт через два года

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Обновлённый парк будет поделен на пять зон:
В основе сада философов лежит идея выставки произведений паркового искусства под открытым небом.
Что мы имеем сейчас?
Аллея с цветами и площадь рядом со входом в заброшенный парк аттракционов.
Что ждёт нас через два года?
Площадь с фонтаном, зелёный лабиринт, смотровая площадка, скульптуры и зеркальный лабиринт.
Событийная зона сочетает в себе площадки для массовых мероприятий, ярморочные пространства, зоны общественного питания и креатив-таун.
Что мы имеем сейчас?
Центральная площадь, КЦ «Октябрь», кафе.
Детская площадка и пустырь за КЦ «Октябрь».
Заброшенный парк аттракционов и асфальтовые тропинки.
Что ждёт нас через два года?
Сухой фонтан на центральной площади.
Колесо обозрения за КЦ «Октябрь» на месте детской площадки, креатив-таун и фудкорт на месте пустыря.
Летний кинотеатр на месте заброшенного парка аттракционов и пергола в южной части парка.
Эта зона дополняет уже расположенные на границе парка и города спортивные школы и площадки.
Что мы имеем сейчас?
Недавно построенный скейтпарк, каток.
Старый заброшенный скейтпарк.
Что ждёт нас через два года?
Танцевальная площадка на месте заброшенного скейтпарка, амфитеатр, велобеговая дорожка и обновлённые спортплощадки.
Тихая зона представляет собой распределённые по существующей роще площадки для отдыха, места для интеллектуальных активностей и беседки, связанные единым маршрутом.
Что мы имеем сейчас?
Шахматный клуб, туалет, роща.
Что ждёт нас через два года?
Петанк, места отдыха в роще.
Семейная зона представляет собой озеленённую территорию, где собраны разнообразные детские активности.
Что мы имеем сейчас?
Аллея и заброшенный детский клуб «Тропикано».
Что ждёт нас через два года?
Аттракционы, сцена, площадки и новый клуб для детей.
Проект по обустройству центрального парка был разработан московским архитектурным бюро, с учётом пожеланий белгородцев. На финальном этапе реконструкции в парк вернётся памятник Владимиру Ленину.