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Published Сегодня, 06:54

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Updated Сегодня, 07:01

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Реконструкция центрального парка: что имеем сейчас и что ждёт через два года

4 апреля 2023, 06:54
Фото: Максим Бондаренко / Bel.ru
Центральный парк Белгорода
Сейчас территория парка в Белгороде запущена и занята неработающими объектами. Уже в мае начнутся работы по реконструкции. Главная цель — привести территорию в порядок и вернуть в парк утраченные функции и объекты садово-паркового искусства.

Обновлённый парк будет поделен на пять зон:

Сад философов

В основе сада философов лежит идея выставки произведений паркового искусства под открытым небом.

Что мы имеем сейчас?

Аллея с цветами и площадь рядом со входом в заброшенный парк аттракционов. 

центральный парк Белгородацентральный парк Белгорода
центральный парк Белгородацентральный парк Белгорода
центральный парк Белгорода
Фото: Максим Бондаренко / Bel.ru

Что ждёт нас через два года?

Площадь с фонтаном, зелёный лабиринт, смотровая площадка, скульптуры и зеркальный лабиринт. 

проект реконструкции Центрального парка Белгородапроект реконструкции Центрального парка Белгорода
проект реконструкции Центрального парка Белгородапроект реконструкции Центрального парка Белгорода
проект реконструкции Центрального парка Белгорода

Событийная зона

Событийная зона сочетает в себе площадки для массовых мероприятий, ярморочные пространства, зоны общественного питания и креатив-таун.

Что мы имеем сейчас?

Центральная площадь, КЦ «Октябрь», кафе. 

КЦ Октябрь в БелгородеКЦ Октябрь в Белгороде
КЦ Октябрь в Белгороде
Фото: Максим Бондаренко / Bel.ru

Детская площадка и пустырь за КЦ «Октябрь». 

Центральный парк в БелгородеЦентральный парк в Белгороде
Центральный парк в БелгородеЦентральный парк в Белгороде
Центральный парк в Белгороде
Фото: Максим Бондаренко / Bel.ru

Заброшенный парк аттракционов и асфальтовые тропинки. 

Центральный парк в БелгородеЦентральный парк в Белгороде
Центральный парк в Белгороде
Фото: Максим Бондаренко / Bel.ru

Что ждёт нас через два года?

Сухой фонтан на центральной площади. 

как изменится Центральный парк Белгородакак изменится Центральный парк Белгорода
как изменится Центральный парк Белгорода
Фото: из проекта

Колесо обозрения за КЦ «Октябрь» на месте детской площадки, креатив-таун и фудкорт на месте пустыря. 

Центральный парк в Белгороде после реконструкцииЦентральный парк в Белгороде после реконструкции
Центральный парк в Белгороде после реконструкции
Фото: из проекта

Летний кинотеатр на месте заброшенного парка аттракционов и пергола в южной части парка. 

реконструкция Центрального парка в Белгородереконструкция Центрального парка в Белгороде
реконструкция Центрального парка в Белгороде
Фото: из проекта

Активная зона

Эта зона дополняет уже расположенные на границе парка и города спортивные школы и площадки.

Что мы имеем сейчас?

Недавно построенный скейтпарк, каток.

Центральный парк БелгородаЦентральный парк Белгорода
Центральный парк Белгорода
Фото: Максим Бондаренко / Bel.ru

Старый заброшенный скейтпарк.

Центральный парк БелгородаЦентральный парк Белгорода
Центральный парк Белгорода
Фото: Максим Бондаренко / Bel.ru

Что ждёт нас через два года?

Танцевальная площадка на месте заброшенного скейтпарка, амфитеатр, велобеговая дорожка и обновлённые спортплощадки.

реконструкция Центрального парка Белгородареконструкция Центрального парка Белгорода
реконструкция Центрального парка Белгородареконструкция Центрального парка Белгорода
реконструкция Центрального парка Белгорода
Фото: из проекта

Зона тихого отдыха

Тихая зона представляет собой распределённые по существующей роще площадки для отдыха, места для интеллектуальных активностей и беседки, связанные единым маршрутом.

Что мы имеем сейчас?

Шахматный клуб, туалет, роща.

Центральный парк БелгородаЦентральный парк Белгорода
Центральный парк Белгорода
Фото: Максим Бондаренко / Bel.ru

Что ждёт нас через два года?

Петанк, места отдыха в роще. 

как изменится Центральный парк Белгородакак изменится Центральный парк Белгорода
как изменится Центральный парк Белгородакак изменится Центральный парк Белгорода
как изменится Центральный парк Белгорода
Фото: из проекта

Семейная зона

Семейная зона представляет собой озеленённую территорию, где собраны разнообразные детские активности.

Что мы имеем сейчас?

Аллея и заброшенный детский клуб «Тропикано». 

Центральный парк БелгородаЦентральный парк Белгорода
Центральный парк БелгородаЦентральный парк Белгорода
Центральный парк БелгородаЦентральный парк Белгорода
Центральный парк Белгорода
Фото: Максим Бондаренко / Bel.ru

Что ждёт нас через два года?

Аттракционы, сцена, площадки и новый клуб для детей. 

как изменится Центральный парк Белгородакак изменится Центральный парк Белгорода
как изменится Центральный парк Белгородакак изменится Центральный парк Белгорода
как изменится Центральный парк Белгорода
Фото: из проекта

Проект по обустройству центрального парка был разработан московским архитектурным бюро, с учётом пожеланий белгородцев. На финальном этапе реконструкции в парк вернётся памятник Владимиру Ленину.

Реконструкция Центрального парка Белгорода начнётся в мае
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