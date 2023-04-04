Реконструкция центрального парка: что имеем сейчас и что ждёт через два года

Сейчас территория парка в Белгороде запущена и занята неработающими объектами. Уже в мае начнутся работы по реконструкции. Главная цель — привести территорию в порядок и вернуть в парк утраченные функции и объекты садово-паркового искусства.

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