Православные белгородцы добились переноса субботника на другую дату

Изначально субботник планировали провести в пятницу, 7 апреля. Однако эта дата смутила православных горожан. Дело в том, что 7 апреля верующие отметят Благовещение. В итоге дату уборки территории всё же перенесли. Вдобавок главам муниципалитетов настойчиво порекомендовали не проводить субботники и в другие праздничные даты — например, в Пасху.