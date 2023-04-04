Православные белгородцы добились переноса субботника на другую дату

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Общегородской субботник в Белгороде проведут 6 апреля. Новую дату утвердили в мэрии. Уборка территорий начнётся в 15:00.
Белгородцы могут самостоятельно выбрать локацию для субботника. Есть два варианта — на территории управы или любом другом участке, который устроит: общественные зоны, площадки возле МКД. Выбрать место субботника можно на карте, а задать вопросы — по телефону +7 (4722) 73–26–37.
С 15:00 на участках будут дежурить сотрудники управ. Они выдадут мешки для мусора и проследят за его вывозом.
Изначально субботник планировали провести в пятницу, 7 апреля. Однако эта дата смутила православных горожан. Дело в том, что 7 апреля верующие отметят Благовещение. В итоге дату уборки территории всё же перенесли. Вдобавок главам муниципалитетов настойчиво порекомендовали не проводить субботники и в другие праздничные даты — например, в Пасху.