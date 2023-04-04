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Пользователи МТС Cashback смогут обменивать кешбэк на ОКи

4 апреля 2023, 15:08
Фото: ОК
Социальная сеть Одноклассники совместно с МТС запустила обмен кешбэка на бонусы соцсети — ОКи. Возможность приобрести ОКи будет доступна в сервисе МТС Cashback.

Программа лояльности МТС позволяет копить кешбэк за привычные покупки в экосистеме МТС и у партнеров. Его можно потратить на цифровую технику, билеты на мероприятия, кино, музыку, книги, связь. Теперь кэшбэк можно обменять и на ОКи — благодаря этому пользователи соцсети смогут оплачивать различные платные сервисы в ОК. Они помогут интересно провести время и поделиться эмоциями с близкими людьми: например, за ОКи пользователи могут отправлять виртуальные подарки, получать бонусы в играх и подключать дополнительные услуги в соцсети.

Обменять бонусную валюту МТС на ОКи можно на сайте МТС Cashback и в разделе кешбэка в приложениях Мой МТС и МТС Live. Среди вариантов в разделе «Потратить» нужно выбрать «ОКи на ok.ru» и указать их количество. Курс обмена ОКов составляет 3 рубля кэшбэка к 1 баллу ОК. После нажатия на кнопку «Обменять» придет SMS-код с подтверждением, а ОКи начислятся в течение пяти минут.

ОК регулярно развивает инструменты для общения в соцсети, которые пользователи могут получить в том числе при помощи ОКов. Сейчас у пользователей ОК есть несколько способов накопить бонусные баллы, и ОК регулярно работает над расширением этого списка. Так, летом прошлого года пользователям онлайн-платформы стал доступен еще один удобный и безопасный способ покупки ОКов — с помощью Системы быстрых платежей (СБП).

#Одноклассники
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