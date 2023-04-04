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Подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского арестовали

4 апреля 2023, 16:10
Фото: 1MI
Басманный суд Москвы заключил под стражу Дарью Трепову на 2 месяца — до 2 июня. Её обвиняют в террористическом акте, совершённом группой лиц и незаконном ношении взрывчатых устройств, сообщили в ТАСС.

Сегодня, 4 апреля в Басманном суде Москвы прошло заседание по делу Дарьи Треповой, причастную к смерти блогера-военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.

Россиянке предъявили обвинение по ч.3 ст. 205 УК РФ, ч.4 ст. 222.1 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой). Заседание прошло в закрытом формате. Судья одобрил арест Треповой на два месяца, до 2 июня.

Напомним, вечером 2 апреля в кафе Street Food Bar №1 в Санкт-Петербурге произошёл теракт, в ходе которого погиб Владлен Татарский. Там же пострадали свыше 30 человек. 3 апреля Дарью Трепову задержали.

Известный блогер Владлен Татарский погиб в Санкт-Петербурге при взрыве в кафе
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#Теракт#Москва#Владлен Татарский#Дарья Трепова#Общество
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