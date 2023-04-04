Под Белгородом проведут учения по действиям в случае ЧС

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
В посёлке Разумное Белгородского района проведут командно-штабные учения. Начнётся всё в 14:00 завтра, 5 апреля. Прозвучит учебная сирена. После в Разумное приедут автобусы, в которых должны вывести белгородцев в случае ЧС.
В 14 часов прозвучит учебная сирена. Затем в Разумное будут подъезжать автобусы, которые планируется задействовать в случаях, требующих вывоза населения из зоны ЧС. Учения проводятся в соответствии с утверждённым графиком. Работа плановая.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Владимир Перцев также попросил местных жителей сохранять спокойствие и помнить, что это плановое мероприятие. Началось проведение таких мероприятий с Шебекино. Там отрабатывали действия оперативных служб в случае чрезвычайного происшествия 30 марта.