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Под Белгородом проведут учения по действиям в случае ЧС

4 апреля 2023, 17:35
Фото: Bel.ru
О плановом мероприятии в Разумном сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев. Оно пройдёт уже завтра днём, 5 апреля.
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СВО

В посёлке Разумное Белгородского района проведут командно-штабные учения. Начнётся всё в 14:00 завтра, 5 апреля. Прозвучит учебная сирена. После в Разумное приедут автобусы, в которых должны вывести белгородцев в случае ЧС.

В 14 часов прозвучит учебная сирена. Затем в Разумное будут подъезжать автобусы, которые планируется задействовать в случаях, требующих вывоза населения из зоны ЧС. Учения проводятся в соответствии с утверждённым графиком. Работа плановая.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Владимир Перцев также попросил местных жителей сохранять спокойствие и помнить, что это плановое мероприятие. Началось проведение таких мероприятий с Шебекино. Там отрабатывали действия оперативных служб в случае чрезвычайного происшествия 30 марта.

Тяжело в учении: отработка действий на случай чрезвычайных ситуаций прошла в Шебекино
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#Алина Харина#СВО#Учения#Приграничье#Спецоперация#Разумное#Владимир перцев#Чс
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